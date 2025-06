GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO DE NOVA UNIDADE VAREJISTA NA BARRA DOS COQUEIROS

Mais um empreendimento de uma grande rede do varejo inaugura uma unidade em Sergipe, desta vez, na Barra dos Coqueiros. Nesta terça-feira, 17, o governador Fábio Mitidieri participou da abertura da nova loja da Rede Supertem, que inicialmente deve gerar cerca de 110 empregos diretos no município da grande Aracaju.

Na última semana foi divulgado que Sergipe alcançou o terceiro maior crescimento no volume de vendas do comércio varejista entre os estados do Brasil. Fábio Mitidieri lembra que o setor tem sido um destaque em Sergipe na geração de emprego. “Sergipe é um dos estados que mais cresce no setor de varejo no Brasil e aqui é uma prova disso. É a terceira loja de varejo que inauguramos em apenas um mês. O Supertem é parceiro do Programa Primeiro Emprego, da plataforma GO Sergipe, o que mostra que essa parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada dá resultado e contribui para o bom momento que a economia sergipana vive, no qual registramos as menores taxas de desemprego da nossa história”.

O presidente do Grupo Petrox, do qual faz parte a Rede Supertem, Álvaro Neto, disse que a chegada da primeira loja do Supertem na Barra é reflexo dos investimentos que o Estado tem feito na infraestrutura da região e da confiança que a gestão estadual transmite aos investidores. “Sem infraestrutura o empresário não investe. Diante do crescimento que a Barra vem tendo, a nova ponte é uma necessidade real. A infraestrutura está chegando na Barra de maneira forte também para o conforto da população”.

Além desta loja, no próximo mês o grupo inaugurará mais uma, no Jatobá, ao lado do Porto. “Com essa loja do Jatobá, são 150 empregos diretos que geramos na região para fomentar a renda da população e o progresso da Barra. Temos parceria com o governo para fomentar empregos, renda e por isso priorizamos sempre as comunidades locais. Aqui, 90% das contratações foram de pessoas da região”, completou o presidente do Grupo Petrox.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, a parceria da empresa com o Estado resulta em mais oportunidades para os sergipanos. “Vivemos um momento de crescimento econômico, com o terceiro maior crescimento do Brasil em vendas no varejo e isso implica em mais contratações, mais oportunidades para a nossa população. Essa é uma empresa parceira do Programa Primeiro Emprego e também do GO Sergipe. Realizamos um grande mutirão na Barra para selecionar a mão de obra para atuar nesta unidade, em parceria com a Rede Supertem”, pontuou o gestor.

Kanaloa Melo, 39, foi uma das moradoras que conseguiu uma oportunidade de trabalho intermediada por meio da ação conjunta da Seteem, a partir do cadastro na plataforma GO Sergipe no ‘Mutirão do Emprego’. “Estava há três meses procurando emprego e consegui aqui uma vaga como operadora de caixa, após cadastrar meu currículo na ação do governo. Moro na Barra desde criança, na Atalaia Nova, e é satisfatório ver uma grande rede chegar aqui, apoiada pelo Governo do Estado”, opinou.

Supertem

Atualmente, a rede possui 15 lojas no estado, com unidades em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. A loja inaugurada na Barra dos Coqueiros conta com equipamentos de alta tecnologia, como self-checkout (autopagamento) e seções variadas, como eletro, adega internacional, açougue da fazenda, hortifruti, congelados, refrigerados, restaurante e pizzaria, mercearia, mundo saudável, bazar e pet shop.

Entre os principais investimentos do Estado na Barra dos Coqueiros está em andamento o processo para construção da nova ponte que será construída entre Aracaju e o município. Em fevereiro deste ano, durante a realização do ‘Sergipe é aqui’ na Barra dos Coqueiros, o governador Fábio Mitidieri autorizou um total de R$ 163 milhões em investimentos voltados a obras no município. As assinaturas contemplaram intervenções em diversas áreas, como a licitação da duplicação e restauração da rodovia SE-100, no trecho do entroncamento da Rodovia José Camargo – Barra dos Coqueiros/entroncamento da SE-240 (Terminal Portuário de Sergipe) – com extensão de 13,5 quilômetros e investimento de R$ 140.826.389,00.

Foto: Reinaldo Moura