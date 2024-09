Governador Fábio Mitidieri visita obras de pavimentação em Boquim

O governador Fábio Mitidieri, juntamente com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, fez sexta-feira, 27, visitas às obras de pavimentação no município de Boquim, no sul de Sergipe. A intenção da visita, segundo o governador, foi acompanhar de perto ações que pretendem garantir mais desenvolvimento ao estado, além de proporcionar mais qualidade de vida à população.

Atento aos detalhes dos serviços, o governador ressaltou que a cada obra é pensada com o intuito de proporcionar benefícios aos sergipanos. “São serviços de limpeza, pintura e construção de calçamento. Está ficando muito bom. Estamos muito satisfeitos”, analisou.

De acordo com o secretário Igor Albuquerque, o Governo do Estado tem dado várias ordens de serviço no município de Boquim. “Hoje viemos acompanhar de perto o andamento das obras. Estivemos nos conjuntos Cabeça Dantas, Meia Légua, Lagoa Vermelha, além do povoado Romão, para verificarmos o que já foi feito. São obras de pavimentação, que serão concluídas em breve, e mais qualidade de vida e dignidade para a população”, ressaltou.

Ações em infraestrutura

Desde 2023, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e do Departamento de Estadual Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), reestruturou mais de 628 quilômetros de rodovias. Ao longo do ano, o DER/SE deu ordens de serviço no valor total de R$ 95.859.588,82. As obras já concluídas representam um investimento de R$ 534.667.127,06.

São mais de 600 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em um ano e oito meses de gestão. Nos últimos 20 meses, o Governo de Sergipe, por meio da Sedurbi, trabalha para sanar dificuldades de locomoção por ausência ou falhas de infraestrutura da malha viária e investe na mobilidade urbana.

Ao se empenhar em mudar essa realidade, o Estado já realizou 696.245,86 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Com um aporte de R$ 45.225.980,90, foram asfaltadas ruas e avenidas de 41 municípios, na zona rural e urbana.

As obras já contemplaram municípios como Propriá, Aquidabã, Cumbe, Santana do São Francisco, Porto da Folha, Pedrinhas, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Estância, Umbaúba, Canhoba, Amparo do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Carmópolis, Ilha das Flores, Frei Paulo, Brejo Grande, Capela, Aracaju, Divina Pastora, Riachuelo, Graccho Cardoso, Pirambu, Japaratuba, Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora das Dores, Moita Bonita, Carira, Cedro de São João, Itabi, Pedra Mole, São Domingos, Tobias Barreto, Areia Branca, Muribeca, Boquim, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, General Maynard e Siriri.

