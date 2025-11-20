FÁBIO MITIDIERI VISTORIA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO SUL SERGIPANO E REFORÇA INVESTIMENTOS NA REGIÃO

O governador Fábio Mitidieri esteve nesta quarta-feira, 19, no sul sergipano para acompanhar de perto o andamento de importantes obras de infraestrutura que estão transformando a mobilidade e impulsionando o desenvolvimento econômico da região. As visitas contemplaram intervenções em andamento nos municípios de Itabaianinha e Tomar do Geru, com foco na melhoria das rodovias estaduais, drenagem urbana e construção de pontes estratégicas. O chefe do Executivo estadual ainda inaugurou no município de Itabaianinha a reforma e ampliação do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos.

O governador vistoriou a obra da nova ponte sobre o Rio Itamirim, localizada na rodovia SE-160, no trecho entre o entroncamento da SE-290, em Itabaianinha, e o entroncamento com a SE-295, em Tomar do Geru. A estrutura, com extensão estimada de 32 metros, representa um investimento de R$ 3.040.589,25 e já alcançou 45% de execução. A intervenção está na etapa de cravação de estacas, fase essencial para garantir a sustentação e a segurança da ponte.

Durante a visita, o governador ressaltou a relevância da intervenção para a população local. “É uma obra muito aguardada e muito cobrada. No começo, por conta das fortes chuvas, houve um pouco de atraso, mas agora está em um ritmo bom. São 45% concluídos, com previsão de entrega para o final de fevereiro ou início de março. Um lado já foi concretado e o outro está na fase de concretagem. Graças a Deus, a obra está caminhando bem, com a população satisfeita e já pedindo mais, o que é natural. Temos outras três rodovias em andamento e, somando tudo, são R$ 180 milhões investidos. Vamos concluindo uma etapa e iniciando outra, mas hoje é um dia importante”, afirmou.

A ponte também tem impacto direto no escoamento da produção agrícola e pecuária, fortalecendo a economia regional. Moradores acompanharam a visita e destacaram a transformação promovida pela obra.

O agricultor André Leonor comemorou o avanço. “O benefício é muito grande. Antes, a gente sofria com aquela ponte antiga. Agora, com essa obra, vai vir muita melhoria para nossa comunidade, para o povo do Tabuleiro, do assentamento aqui na região do Tomar do Geru e do povo de Itabaianinha. É uma obra importante, que veio na hora certa, porque ajudará no escoamento dos nossos produtos”, ressaltou.

Ainda em Itabaianinha, o governador esteve na Rua Tobias Barreto, na rodovia SE-290, onde acompanhou os serviços de drenagem e pavimentação. A obra já concluiu toda a etapa de drenagem e avança para a terraplanagem e posterior pavimentação asfáltica. Com investimento de aproximadamente R$ 3,06 milhões, o projeto está com 88% de execução.

Ao longo da agenda, o governador reforçou que mais de R$ 182 milhões estão sendo aplicados ou previstos para modernizar a malha viária do sul sergipano. Entre os investimentos em curso ou aguardando liberação, estão restauração da Rodovia SE-290 (Itabaianinha/Tobias Barreto) – 26,84 km, investimento de R$ 73,9 milhões; restauração das Rodovias SE-467 e SE-295 (Itabaianinha/Tomar do Geru) – 17,26 km, investimento de R$ 55,9 milhões; implantação e pavimentação dos contornos norte/oeste, sul/leste e Contorno Sul de Itabaianinha – 15,88 km de vias em concreto, investimento de R$ 52,4 milhões.

O governador Fábio Mitidieri destacou ainda que o conjunto de ações cria condições mais seguras para o tráfego, fortalece a cadeia produtiva da região e aproxima ainda mais as comunidades.

O prefeito de Itabaianinha, Eraldo dos Santos, enfatizou a importância dos investimentos e o impacto positivo na vida da população. “Muito obrigado pelo que o senhor vem fazendo por Itabaianinha. Temos obras em andamento, obras entregues e obras para chegar. O povo reconhece e gosta do senhor. Estamos aqui sempre cobrando e pedindo mais, porque é nosso papel buscar melhorias para a cidade e para o nosso povo. Itabaianinha está sendo abraçada pelo seu governo”, expressou.

Polo da Moda

Durante a vistoria das obras, o governador também esteve no Polo da Moda em Itabaiana, onde conversou com comerciantes que se mostraram animados com o projeto do novo Polo. A iniciativa deve fortalecer o comércio local, gerar emprego e ampliar oportunidades para empreendedores da região.

“Então é um investimento que transforma, um investimento que vai dar uma outra visibilidade para a população de Itabaianinha, que sempre cobrou um governo mais presente e toda vez que a gente vem aqui a gente traz boas novas”, concluiu o governador.

