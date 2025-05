Governador Fábio Mitidieri vistoria obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo

O governador Fábio Mitidieri visitou as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves, nesta segunda-feira, 19, para acompanhar o andamento das intervenções. O governador vistoriou o canteiro de obras que dá apoio aos trabalhadores que realizam os serviços e percorreu trechos que recebem as atividades. A obra é uma das maiores ações estruturantes do Governo de Sergipe, no valor de R$ 318 milhões.

Fábio explicou que, agora, com os canteiros de obras montados e a chegada das máquinas, a intervenção entra em uma fase mais acelerada. “Neste local, passará o viaduto para quem vem da Tancredo Neves passar por baixo, seguir pela ponte e sair na Coroa do Meio. E, hoje, inicia a primeira perfuração, com a máquina perfuratriz. Serão 28 dias seguidos colocando essas estacas, uma por dia, com 35 metros de profundidade. Por isso, é preciso fazer essa interdição da via”, informa.

O empreendimento do Governo do Estado visa interligar a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju, melhorando a mobilidade na capital, além de beneficiar o acesso à maior região turística da capital. As obras do complexo, executadas pela empresa Constran Internacional Construções, avançam na região da avenida Beira Mar, seguindo o cronograma, com serviços em diferentes frentes, gerando, no período de execução, cerca de 400 empregos diretos e aproximadamente de mil indiretos.

Segundo Mitidieri, as obras do viaduto e da ponte podem ser realizadas simultaneamente, o que deve contribuir para que o prazo de execução de dois anos seja cumprido. “A obra está seguindo o cronograma normal, e esperamos que logo possa ser concluída, pois é uma obra importantíssima para a mobilidade urbana da capital, vai desafogar não só a Rua da Frente, como, também, a Tancredo Neves, criando um novo fluxo: Tancredo/Coroa do Meio. Além de tudo, por ser uma ponte estaiada, muito bonita, será, também, mais uma atração da nossa cidade. Claro que uma obra dessa magnitude causa transtornos, por isso quero agradecer aos aracajuanos que estão entendendo como essa obra é importante e contribuindo com o trânsito”, reforça.

Com investimentos iniciais da ordem de pouco mais de R$ 318 milhões, a obra contempla a construção de duas obras de artes especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da avenida Tancredo Neves com a avenida Beira Mar; uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio; e, ainda, 2,34 km de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, pontua que a obra também impulsionará o desenvolvimento de Aracaju como um todo, incluindo a área do turismo. “Estamos exatamente no local onde haverá a passagem de veículos por baixo do viaduto e acesso à ponte, facilitando o acesso à Orla da Atalaia, à rede hoteleira e à região que as pessoas também costumam comparecer aos sábados e domingos, para lazer. Pelo volume de recursos, pela estrutura preparada, com certeza é a maior obra de mobilidade urbana em execução, neste momento, no Brasil”, ressalta o gestor da Sedurbi.

Meio ambiente

O Governo de Sergipe tem adotado um conjunto de ações rigorosas para garantir que as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves avancem com o mínimo de impacto ambiental possível. A construção do empreendimento está sendo acompanhada por meio de um planejamento, que inclui 23 programas socioambientais focados na preservação da fauna, flora, recursos hídricos e qualidade de vida da população da área de influência. Esses programas foram estabelecidos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e mitigarão os impactos relacionados à obra.

A preservação da biodiversidade local é uma prioridade no planejamento ambiental do empreendimento. Além dos esforços para minimizar os impactos ambientais diretos, há uma preocupação com a qualidade do ar, solo e recursos hídricos. O compromisso do Governo de Sergipe com a sustentabilidade se reflete, ainda, no Plano de Compensação Ambiental.

O diretor-presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, evidencia que a Administração Estadual do Meio Ambiente tem acompanhado todas as etapas dos serviços para assegurar que a obra aconteça em conformidade com a legislação ambiental. “Tem que haver um equilíbrio entre a execução da obra pela necessidade, pelo vulto da obra e resposta à mobilidade urbana, mas há uma preocupação do Estado em garantir que a obra seja feita com menor impacto ao meio ambiente possível. Então, após estudos e análise, inicialmente, há o licenciamento, concedido com algumas condicionantes, e, depois, acontece a fiscalização. Estamos acompanhando para que tudo ocorra da melhor forma possível”, enfatiza.

Mais mobilidade

Com o compromisso de transformar a mobilidade urbana de Aracaju, outras obras do Governo do Estado estão sendo realizadas em Aracaju, como os serviços de recuperação da passarela do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), realizadas pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a partir de um investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

“Até o fim do ano, queremos dar ordem de serviço para a ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Toda a obra de mobilidade que a gente puder fazer para ajudar a nossa capital e que for de responsabilidade do Estado, a gente vai fazer. Outra obra relevante para a mobilidade da nossa capital é a da rodovia dos Náufragos até o Mosqueiro, que está em prazo final de licitação e iremos iniciar nos próximos meses. O Estado vai duplicar um trecho e, depois, fazer o alargamento. Então, o Estado tem feito o seu papel, ajudando o município de Aracaju a ter mais qualidade de vida, mais mobilidade urbana e mais oportunidades de emprego”, conclui Fábio Mitidieri.

