Governador Fábio Mitidieri vistoria obras em Itabaianinha

O governador Fábio Mitidieri cumpriu agenda nesta terça-feira, 2, no sul e centro-sul sergipano, onde inspecionou obras e deu ordens de serviço nos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto.

Na terra do polo têxtil, em Itabaianinha, o chefe do Executivo estadual inaugurou o laboratório de análises clínicas do Hospital São Luiz Gonzaga e visitou obras em execução na cidade, como a reforma do Centro de Excelência Joaldo de Carvalho, que será entregue em novembro, e acompanhou a edição do programa ‘Ciranda’, executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

“Além de chegarmos com o programa Ciranda, da Assistência Social, anunciamos obras relevantes para Itabaianinha. Até o final do mês concluiremos três licitações que darão R$ 190 milhões em investimentos para a cidade. Mais a rodovia que liga Itabaianinha a Tomar do Geru e Itabaianinha a Tobias Barreto, uma obra de R$ 150 milhões”, contabilizou Mitidieri.

O diretor da unidade hospitalar, Jairo Santos, agradeceu o apoio do Governo do Estado e chamou Mitidieri de governador da saúde. “Fábio nos ajudou a aumentar em 300% o número de leitos da Pediatria na rede estadual, ampliou e melhorou todo o parque tecnológico da Saúde e é o governador do Hospital do Câncer. Ou seja, ele tem trazido melhorias para a Saúde em Sergipe”, afirmou

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, compareceu à solenidade de entrega do laboratório do hospital e falou da contribuição para o município. “É um hospital importante para a região e temos um projeto para retomar e inaugurar em breve o seu centro cirúrgico”, adiantou ele.

Laboratório

O laboratório de análises clínicas do Hospital São Luiz Gonzaga inaugurado nesta terça-feira, 2, consolida um marco na ampliação da assistência à população. A unidade filantrópica, referência para a região, é um pilar no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e conta com o cofinanciamento do Governo do Estado para manter e fortalecer seus serviços.

Atualmente, o hospital recebe repasses de R$ 359.969,12 do Estado, cerca de R$ 120 mil da gestão municipal e aproximadamente R$ 25 mil em recursos federais. Esse investimento se reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

Somente no primeiro semestre deste ano, a unidade realizou mais de 19 mil atendimentos, 28 partos, mais de 4 mil exames laboratoriais e mais de 600 exames de imagem (raio-X). Esses números demonstram a relevância do hospital para a saúde da comunidade e reforçam seu compromisso em oferecer cuidado integral e humanizado.

Ciranda

O Ciranda Sergipe é uma política pública estadual criada pela Lei nº 9.362/2024, coordenada pela Seasic. O programa tem como finalidade identificar e enfrentar situações de vulnerabilidade social em todo o estado, por meio de ações presenciais e integradas. As atividades são planejadas a partir de um mapeamento prévio das demandas de cada município, com foco no acesso a serviços essenciais, acolhimento, escuta qualificada e promoção de dignidade.

Para Itabaianinha foi levada uma série de serviços públicos gratuitos nas áreas de assistência social, saúde, cidadania e inclusão, promovendo acesso a direitos, fortalecimento das redes de proteção social e presença ativa do Governo de Sergipe na cidade.

“Para a edição de Itabaianinha trouxemos também, junto com a Secretaria do Trabalho, o cabide solidário, porque algumas pessoas às vezes têm dificuldade em ter uma roupa até para ir fazer uma entrevista de emprego. Acreditamos que são ações como esta que trazem dignidade, cuida das pessoas, valoriza-as e com isso vamos construindo um Sergipe mais justo”, declarou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri.

“São obras e serviços fundamentais para Itabaianinha”, enfatizou o prefeito da cidade, Eraldo do Frigorífico.

Foto: Arthur Soares