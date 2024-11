GOVERNADOR INAUGURA POSTO DO DETRAN E ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA EM CAPELA

O Governo de Sergipe realizou atos importantes nesta sexta-feira, 22, no município de Capela, na região leste do estado. Com a presença do governador Fábio Mitidieri, foi inaugurado o Posto de Atendimento Noel Vieira de Andrade, nova estrutura do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE) no município. Em seguida foi assinada a ordem de serviço para a restauração da Rodovia SE-339, no trecho entre Capela e Nossa Senhora das Dores.

Somados, eles representam um investimento na ordem de R$ 44 milhões. Tanto os atendimentos no novo posto do Detran quanto as obras na Rodovia SE-339 têm início de forma imediata. “Sempre bom voltar a Capela trazendo novidades, e todas elas muito pedidas e cobradas pela população”, pontuou Mitidieri.

Novo posto do Detran

O Posto de Atendimento Noel Vieira de Andrade irá disponibilizar mais de 30 serviços do Detran-SE em um espaço amplo e climatizado. São quatro salas que incluem coordenação, entrega de documentos, setor de captura biométrica e copa, além de três guichês para atendimento individualizado.

O posto dispõe serviços e informações sobre exames médicos, prova teórica, pontuação e biometria no processo de formação de condutores; requerimentos de renovação; emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) e Certificado de Licenciamento Anual Eletrônico (CRLV-E); comunicação de venda e vistoria, dentre outros.

“O novo posto do Detran traz mais comodidade e conforto à população de Capela e dos municípios vizinhos, que podem usufruir o serviço do Detran aqui. Era uma unidade aguardada pela comunidade local, e agora está oficialmente entregue. Que a gente possa trazer cada vez mais serviços e benefícios para a população capelense”, disse o governador.

A execução foi realizada com recursos próprios do Detran-SE, por meio de um Termo de Cooperação com a Prefeitura de Capela, que contempla a cessão de servidores para o atendimento, com investimentos de cerca de R$ 250 mil.

O local leva o nome de Noel Vieira de Andrade, conhecido como ‘Seu Noel’, ilustre capelense que se notabilizou por sua atuação na agricultura e comércio local, contribuindo para o desenvolvimento do município. “É um momento muito especial, em que por intermédio do Estado, estamos entregando este posto. Não é só aproximar os serviços da comunidade, mas fazer isso de forma ética e consciente”, afirmou a diretora-presidente do Detran-SE e filha do homenageado, Naleide de Andrade.

Obras na Rodovia SE-339

Em seguida foi assinada a ordem de serviço para a execução de obras de restauração do pavimento na Rodovia SE-339, no trecho entre Capela e Nossa Senhora das Dores, com extensão de 16,97 km. O investimento foi de R$ 43.977.604,49, em uma obra que conta com pouco mais de 36 mil toneladas de pavimentação asfáltica.

Fábio destacou a característica única da rodovia em questão, e a importância dela para a região. “É uma rodovia super relevante, em um trecho que liga dois municípios importantes como Capela e Nossa Senhora das Dores. Ela tem uma característica um pouco diferente, por ser rota de escoamento de cargas pesadas. Por isso, precisa de uma construção robusta. As máquinas já estão aí, e começam a trabalhar de forma imediata”, declarou o chefe do Executivo estadual.

A assinatura da ordem foi feita pelo governador Fábio Mitidieri, juntamente com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo, e o diretor-técnico do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Igor Albuquerque.

Foto: Arthur Soares