GOVERNADOR LEVA 56ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ A SALGADO E ASSINA ORDENS DE SERVIÇO PARA OBRAS NO MUNICÍPIO

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta sexta-feira, 5, da 56ª edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, no município de Salgado, região sul do estado, onde deu ordem de serviço para pavimentação granítica de 10 mil m² de ruas do município, mais 23 mil m² em pavimentação asfáltica. Com as ordens de serviços dadas, a região sul sergipana já recebeu mais de R$ 350 milhões em investimentos do Governo do Estado, distribuídos entre os 11 municípios do território.

As ações do ‘Sergipe é aqui’ aconteceram no Centro de Excelência Deputado Joaldo Vieira Barbosa e, na ocasião, o governador destacou a relevância da ação. “Atingir 260 mil atendimentos em todo o estado, em 56 edições do Sergipe é aqui, demonstra o sucesso e a importância desse programa. Ele foi aceito e abraçado pela população e desperta a expectativa dos 19 municípios que ainda temos para visitar”, ressaltou.

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, falou da importância de contar com os mais de 160 serviços ofertados pelo programa, por meio de 16 órgãos estaduais. “É uma satisfação receber essa gama de serviços do Governo do Estado. Isso só aumenta o nosso poder de execução porque ajuda a diminuir algumas filas, a sanar algumas das demandas do município. Só temos a agradecer”, declarou.

Investimentos

Com obras de infraestrutura, urbanização, pavimentação e serviços que fortalecem o desenvolvimento de 11 municípios do território sul, cerca de R$ 350 milhões já foram aplicados na região. Desse montante, R$ 47 milhões foram direcionados a mais de 472 mil m² de pavimentação granítica e asfáltica.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, pontuou as intervenções realizadas no município. “Em Salgado, substituímos a cobertura do ginásio desportivo Edidelsson Barbosa, fizemos 5,5 mil m² de pavimentação no povoado Tombo, mas, no total de pavimentação granítica, de paralelepípedo, são 15,7 mil m². Já fizemos, também, 5 mil m² de pavimentação asfáltica. Isso mostra o olhar do Governo do Estado, da gestão Fábio Mitidieri, para o município de Salgado e toda região sul”, elencou.

De Arauá a Umbaúba, passando por Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhi e Tomar do Geru, os investimentos transformam a vida de mais de 251 mil sergipanos.

Além de obras de pavimentação, tem construção de pontes, quadras, orlas, centros comerciais, mercados, pistas de lazer, ações de monitoramento e muito mais. Tudo sob a coordenação da Sedurbi, com atuação da Cehop, DER/SE e Defesa Civil estadual.

Foto: Reinaldo Moura