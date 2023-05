Governador prestigia lançamento oficial da programação do Forró Siri 2023

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou do lançamento oficial da programação dos festejos juninos do município de Nossa Senhora do Socorro. O anúncio do Forró Siri, tradicional festa cultural socorrense, ocorreu nesta sexta-feira, 26, no Centro Administrativo José do Prado Franco, sede da prefeitura, e contou com a presença de autoridades públicas, artistas e profissionais da imprensa.

Promovido pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), o Forró Siri vem se consolidando, a cada edição, como um dos principais festejos do período junino sergipano. O evento terá início no dia 3 de junho e se estenderá até o dia 1º de julho, com a presença de mais de 20 atrações sergipanas e nacionais. Os shows serão realizados na Arena Siri, situado na Praça de Eventos do Conjunto João Alves, e em diversos pontos da cidade.

Além das atrações renomadas de âmbito nacional, o Forró Siri também oferecerá oportunidades para os talentos locais, contemplando artistas da região. A festa contará ainda com a presença de artistas que já participaram de edições anteriores do evento, atendendo a pedidos da população socorrense.

O governador Fábio ressaltou que o incentivo à cultura traz resultados positivos para a geração de empregos e renda. “Não poderia deixar de passar aqui para cumprimentar calorosamente a população de Socorro e o prefeito Inaldo. Quero parabenizar a prefeitura pela festividade. Tenho certeza de que esta será mais uma edição grandiosa do Forró Siri”, declarou Fábio, ao enfatizar que estará sempre ao lado do prefeito nos momentos bons e ruins. “Desejamos continuar trazendo benefícios para a cidade de Socorro. Estamos investindo tanto na cultura, visando a geração de empregos e renda, quanto nas questões do cotidiano de Socorro. Podem contar com o nosso governo para impulsionar o crescimento contínuo da população socorrense”, disse.

Fomento à economia sergipana

Considerado um dos eventos mais aguardados pelos sergipanos, em especial pelos moradores de Socorro, o Forró Siri proporciona momentos de alegria e celebração à cultura nordestina. Além disso, a festa também representa uma oportunidade de renda extra para muitos, como os ambulantes, que encontram nos festejos uma forma de garantir uma renda adicional, impulsionando o comércio de Socorro, uma vez que o consumo de roupas e artigos juninos é estimulado, assim como o aumento da demanda por restaurantes e bares locais.

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, expressou sua gratidão pela presença de todos, em especial da população socorrense e do governador Fábio. “Estamos empenhados em fortalecer cada vez mais nossa parceria com o Governo de Sergipe, visando promover o desenvolvimento, e o Forró Siri desempenha um papel fundamental nesse processo, uma vez que traz alegria, harmonia, empregos e renda para nosso povo. Além disso, o sucesso da nossa festa é resultado da integração entre as secretarias envolvidas na organização deste evento”.

Participaram da solenidade, Alisson Souza, representando o prefeito Edvaldo Nogueira, a deputada estadual Carminha Paiva, a procuradora do município de Socorro, Viviane Sobral, e o comitê técnico do Forró Siri.

Foto André Moreira