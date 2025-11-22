GOVERNADOR PRESTIGIA SEGUNDO DIA DO FASC 2025 E DESTACA INVESTIMENTO HISTÓRICO DO GOVERNO DE SERGIPE

O governador Fábio Mitidieri prestigiou, nesta sexta-feira, 21, o segundo dia da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), um dos maiores eventos culturais gratuitos do Brasil. Pela primeira vez, o Governo de Sergipe investiu R$ 3 milhões na realização do festival, aporte considerado fundamental para fortalecer a cultura, o turismo e garantir o crescimento sustentável da programação que movimenta a quarta cidade mais antiga do país entre os dias 20 e 23 de novembro.

Mitidieri afirmou que o Fasc, consolidado como um dos maiores eventos culturais do Nordeste, tem crescido a cada edição e exige união de esforços entre Estado e município. Segundo ele, “era necessário somar forças porque o evento cresce a cada ano”. O governador ressaltou o trabalho da Prefeitura de São Cristóvão, que há décadas conduz o festival e, agora, conta com um apoio ampliado por parte do Governo do Estado.

Para o chefe do Executivo estadual, o investimento financeiro é decisivo, mas não é o único fator. Ele destacou que o Estado atua, também, com infraestrutura, segurança pública e suporte técnico de diversas secretarias. “É um valor considerável, três milhões de reais, mas o governo não é só o investimento financeiro”, afirmou.

Mitidieri enfatizou, ainda, a valorização do artista sergipano como uma das prioridades da gestão. “O Fasc representa um espaço genuíno de reconhecimento e oportunidade. O artista sergipano é valorizado. Antigamente, tocava em horários em que não havia grandes públicos. Hoje, está no palco principal, tocando para muita gente e mostrando sua arte,” frisou.

Ao destacar que Estado e município seguem “de mãos dadas”, o governador reforçou que quem ganha é a população e o próprio evento que, a cada ano, se consolida como um grande palco de criatividade, produção local e encontros culturais. Para ele, o Fasc é exemplo claro de parceria bem-sucedida. “Dos eventos que temos apoiado, o Fasc é uma prova de que, quando trabalhamos juntos, o festival cresce e o povo se beneficia”, pontuou.

