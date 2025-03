GOVERNADOR RECEBE EMBAIXADOR DO AZERBAIJÃO E DIALOGA SOBRE TROCA DE EXPERIÊNCIAS E PARCERIAS COM O PAÍS

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta terça-feira, 25, o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz, no Palácio dos Despachos, para dialogar sobre possíveis parcerias entre o Estado e o país localizado entre a Europa e a Ásia. A visita diplomática foi acompanhada por gestores estaduais, pelo deputado federal Rodrigo Valadares e pela vereadora por Aracaju Moana Valadares.

Na oportunidade, o governador destacou o potencial de Sergipe, especialmente no setor de petróleo e gás, no qual o Azerbaijão tem vasta experiência. “A expertise do Azerbaijão, como um dos grandes produtores de petróleo e gás mundial, pode nos auxiliar no setor, então estudamos a possibilidade de parcerias para estreitarmos relações e atrair mais investimentos para o estado”, expôs Fábio Mitidieri.

O chefe do Executivo estadual de Sergipe evidenciou que o estado tem também uma grande matriz sustentável. “Cerca de 95% da nossa energia é limpa. Além disso, o Estado se empenha para diversificar investimentos e desenvolver outras áreas e setores econômicos”, reforçou.

Segundo o embaixador, o encontro focou em três principais pontos: a visibilidade dada aos potenciais dos dois países a partir das relações diplomáticas; oportunidades nas áreas sociais, humanas e educacionais; assim como o diálogo sobre parcerias comerciais em uma agenda futura. “O povo de Sergipe pode conhecer melhor o Azerbaijão e o povo do Azerbaijão conhecer melhor Sergipe”, pontuou Rashad Novruz.

Diversidade

O diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Ademário Alves, informou que o diálogo abordou ainda possíveis parcerias nas áreas de Educação, Cultura, além da ampliação da parceria econômica. “Concluímos mais uma missão internacional aqui. Há o interesse do Azerbaijão pela nossa cultura, setores de turismo e óleo e gás, assim como agronegócios. Ficou evidente que eles têm interesse em, eventualmente, passar a adquirir mais produtos do nosso agronegócio, como milho, cana-de-açúcar entre outros”.

Ainda de acordo com Ademário, já está prevista uma agenda de trabalho da Desenvolve-SE para avaliar a ampliação do comércio do estado de Sergipe com o país. “A ideia é trazer mais oportunidades para o nosso povo, mais empregos e mais investimentos”, enfatizou o diretor da Desenvolve-SE.

Foto: César de Oliveira