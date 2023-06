Governador recebe Ricardo Marques e confirma doação de terreno para creche e escola

Durante a campanha para as Eleições 2022, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) entregou uma carta-compromisso ao então candidato ao Governo de Sergipe, Fábio Mitidieri. Na carta, onze demandas foram levantadas pelo vereador, em diversos bairros de Aracaju.

Uma das solicitações foi a possibilidade de cessão, por parte do Governo, caso Fábio Mitidieri fosse eleito, de parte de um terreno do Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho, antigo Colégio Marco Maciel, para construção de uma creche, e do novo prédio da Escola Municipal Otilia de Araújo Macedo, no Bairro 18 do forte, na Zona Norte de Aracaju.

Nesta quarta-feira, 31 de maio, o vereador foi recebido pelo governador que garantiu a doação do terreno.

“O governador confirmou a doação e deu um prazo de 10 dias para que a Seduc agilize o processo. Um projeto deverá ser encaminhado para a Alese para aprovação passando o terreno para a prefeitura de Aracaju. Agradeço imensamente ao governador Fábio Mitidieri pela atenção à comunidade do 18 do Forte. A creche e nova escola Otilia Macedo beneficiarão grande parte da zona norte de Aracaju”, comemorou Ricardo Marques.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro