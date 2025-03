GOVERNADOR VISITA AS OBRAS DE DRENAGEM EM RIACHUELO QUE VÃO AMENIZAR IMPACTOS DAS CHUVAS NA REGIÃO

Antes de seguir para Malhador e levar investimentos e serviços da 43ª edição do ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri visitou, nesta sexta-feira, 21, as obras de drenagem em Riachuelo, no Leste sergipano, que têm como objetivo principal amenizar os impactos das chuvas na região. A obra contempla implantação de sistemas de macro e micro drenagem, além da restauração da pavimentação da Av. Manoel R. de Carvalho.

Com um contrato no valor de R$ 6.320.668,55 e prazo de execução de sete meses, os trabalhos incluem: instalação de rede tubular de concreto; confecção e assentamento de aduelas de vários diâmetros; construção de meio-fio; implantação de sistema de drenagem, com boca de lodo; pavimentação asfáltica; sinalização vertical e horizontal. Com a conclusão da obra, Riachuelo deverá experimentar uma significativa melhoria em sua infraestrutura urbana, mitigando os impactos das chuvas que, há tanto tempo, causavam prejuízos e transtornos à população. A iniciativa, além de transformar a conhecida Estrada Velha, simboliza o compromisso do Governo de Sergipe com a modernização das cidades e a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos.

Na oportunidade, Fábio Mitidieri ressaltou a importância da obra para a população local. “Essa rua aqui, chamada popularmente de Estrada Velha, tem um problema sério de drenagem. E viemos aqui com a equipe do Governo, a Sedurbi, fizemos um projeto, identificamos a problemática, licitamos e, agora, iniciamos a obra. Ela tem sete meses de duração, 6 milhões e 300 mil reais, onde faremos toda a drenagem da Estrada Velha, mais ou menos um quilômetro de extensão e, ao final, viremos com a pavimentação asfalto. A Estrada Velha vai virar a estrada nova, vai trazer mais qualidade de vida, mais dignidade, mais esperança para esse povo que aguardava essa obra há tanto tempo. Fiquei feliz quando, depois de 14 anos de espera, iniciamos essa obra tão importante. Que ela possa acontecer no menor tempo possível para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Enchentes, muitas casas perdem todos os seus móveis e eletrodomésticos – é muito difícil ver essa realidade. Esse investimento precisava ser feito, caso contrário, esse povo continuaria no sofrimento”, destaca.

O prefeito de Riachuelo, Peterson Araújo, também manifestou sua satisfação com o início da obra, destacando seu impacto na segurança e na saúde pública da população. “É um sonho sendo realizado para toda a população de Riachuelo e para nós, gestores, de ver essa problemática que há anos se arrasta e, agora, está sendo resolvida. Todos sabem que Riachuelo sofre com as chuvas, as casas alagadas, e isso é problema de saúde pública. Estamos muito felizes com o governador Fábio Mitidieri realizando essa obra no nosso município, que é a principal obra daqui. Não só os transtornos em comunidades ribeirinhas serão amenizados, mas também a falta de drenagem em áreas como a conhecida estrada velha. Os morros que canalizam as águas causam grandes transtornos, e a população não dorme quando chove. Com essa obra, uma realidade difícil será transformada. Essa foi uma das primeiras obras que pedi ao governador e é um sonho para toda a população de Riachuelo, graças ao governador, que realmente está empenhado em sanar esse problema”, ressalta.

Prevenção dos transtornos causados pelas chuvas

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto, reforçou o compromisso do Governo com a melhoria da infraestrutura e a prevenção dos transtornos causados pelas chuvas. “É uma obra tão esperada e tão sonhada pelas pessoas que residem em Riachuelo, especialmente na famosa Estrada Velha. Aqui, temos um grande problema de drenagem – durante a quadra chuvosa, as cheias invadem as residências. Em parceria com a Prefeitura, iniciamos essa obra de 6 milhões e 300 mil reais que vai substituir toda a rede de drenagem antiga por uma nova, com aduelas adequadas, além de promover a pavimentação. Tenho certeza de que isso trará grandes benefícios. É uma obra do programa Acelera, do Governo do Estado, em parceria com o Município, e a ideia é concluir até o final do ano. Mesmo com a temporada chuvosa, os equipamentos já estão instalados, e esperamos entregar a obra no prazo”, frisa.

Esperança

Para os moradores, a iniciativa representa uma verdadeira transformação na qualidade de vida, como Dayse Anne Rocha, que compartilhou sua alegria e expectativa para a finalização da obra. “Isso representa tudo para nós. Quando chovia, a rua era péssima, uma estrada alagada, cheia de lixo. As crianças tinham dificuldade até para ir à escola. Hoje, sou grata ao governador e ao prefeito por essa obra. Esperamos há muito tempo e, finalmente, a Estrada Velha vai se transformar em estrada nova. É uma alegria imensa para mim e para todos os vizinhos”, comemora.

Foto: Reinaldo Moura