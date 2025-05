GOVERNADORA EM EXERCÍCIO RECEBE EQUIPE DA DEFESA CIVIL ESTADUAL PARA ANALISAR IMPACTOS DAS CHUVAS EM SERGIPE

A governadora em exercício de Sergipe, Iolanda Guimarães, recebeu, nesta segunda-feira, 5, uma equipe da Defesa Civil Estadual para analisar os impactos das chuvas nos últimos dias em Sergipe. Ao lado dos secretários de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, e da Casa Civil (Secc), Jorginho Araujo, o órgão levou os números de volume de água registrados no fim de semana e avaliou as ocorrências pelo estado.

“Esta reunião foi fundamental para tratar das ações realizadas pela Defesa Civil e pelas diversas pastas do Estado, que fazem um trabalho conjunto em prol de mitigar os impactos das chuvas. O Governo de Sergipe tem atuado de maneira constante, monitorando o cenário em todos os municípios e as respostas da gestão para os alertas climáticos. Essa ação segue presente e de forma intensa”, afirma Iolanda.

A Defesa Civil foi representada pelo superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), tenente-coronel Luciano Queiroz, e pelo coordenador da Caravana da Água, Alisson Soares, que também é responsável pelo monitoramento das estações meteorológicas do estado. De forma geral, o saldo analisado foi de poucas ocorrências, sem nenhum grande transtorno nos 75 municípios sergipanos.

“O objetivo dessa visita foi dar o prognóstico das chuvas em todo o estado. Fizemos um resumo do que aconteceu nos últimos dias, com a atuação da Defesa Civil em conjunto com os municípios, para que pudéssemos responder a ações de anormalidade que viessem a acontecer em relação às chuvas intensas em Sergipe. Demos o panorama à governadora em exercício, para que ela pudesse ter acesso às informações e respostas dadas durante esses eventos chuvosos em todo o estado”, pontua o tenente-coronel Luciano Queiroz.

Alerta de chuvas

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), emitiu, no último domingo, 4, um novo aviso meteorológico com probabilidade de chuvas moderadas a intensas e possibilidade de trovoadas e descargas elétricas. De acordo com a análise, a instabilidade termodinâmica no estado pode se estender até a terça-feira, 6.

Neste período, o acumulado de chuvas pode ultrapassar 50 mm ou 100 mm/dia, e os ventos intensos podem variar de 40 a 80 km/h, a depender da região. Na última quinta-feira, 1º, a Semac já havia informado à população sergipana sobre a possibilidade de incidência de fortes chuvas. A Defesa Civil Estadual também está com alerta emitido.

O Governo do Estado segue monitorando as condições, e reforça que a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos. Tal cenário gera riscos em rodovias, alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além dos principais rios e lagoas.

“Nosso trabalho é desenvolvido com diversas frentes da estrutura do Estado. Não só aqui com a Infraestrutura, mas também Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, entre outras. Cada um sabe seu papel, e isso tudo precisa ser feito com muita firmeza. Em termos de ocorrências, tivemos poucas. Cada vez mais é difícil fazer previsões, visto que, infelizmente, a crise climática gera impactos significativos, e as mudanças acontecem muito rapidamente. Fazemos um monitoramento constante, com grandes parcerias, para vistoriar isso constantemente”, destaca o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

Foto: Arthur Soares