Governo abre as inscrições para o Programa Mão Amiga Laranja

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), abriu nesta terça-feira, 8, as inscrições para o Programa Mão Amiga Laranja 2023. Os trabalhadores da citricultura terão até o dia 4 de setembro para realizar a inscrição.

Em sua 15ª edição, o Programa tem capacidade de atender até cinco mil trabalhadores, com o objetivo de mitigar os efeitos socioeconômicos do período de entressafra do cultivo da laranja. Foram contemplados 14 municípios das regiões sul e centro-sul do estado.

A secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, reforça que, neste momento, é fundamental o controle municipal do processo, para garantir que o benefício seja pago a quem realmente tem direito. “Nesta edição focamos em fortalecer as orientações com os profissionais que executam as inscrições desses trabalhadores para, assim, evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem de fato tem direito”, falou a secretária.

Nesse sentido, a Seasc fortaleceu a parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), para que seja montada uma base de dados sobre os trabalhadores e, dessa forma, incentivar a adesão a outros programas do Governo.

Para realizar a inscrição, o trabalhador deverá portar os seguintes documentos: folha resumo do Cadastro Único; CPF; carteira de identidade e comprovante de residência (original e cópia).

Pontos de inscrição

Arauá – Emdagro;

Boquim – Emdagro;

Cristinápolis – Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

Estância – Emdagro;

Indiaroba – Emdagro;

Itabaianinha – Emdagro;

Itaporanga d’ajuda – Emdagro;

Lagarto – Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

Pedrinhas, Secretaria Municipal de Assistência Social;

Riachão do Dantas – Emdagro;

Salgado – Emdagro;

Santa Luzia do Itanhy – Secretaria Municipal de Assistência Social;

Tomar do geru – Secretaria Municipal de Assistência Social;

Umbaúba – Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Foto: Pritty Reis