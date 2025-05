Governo abre festejos juninos com ‘Segundona do Turista’ na Rua São João

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), abriu a nova edição da ‘Segundona do Turista’ na Rua São João, nesta segunda-feira, 5. Em sua terceira edição, a ‘Segundona’ propõe resgatar a tradição do local, com seus 114 anos de história, e inicia os preparativos para a programação dos festejos juninos no estado, com shows musicais e apresentações de quadrilhas e grupos folclóricos. A governadora em exercício do Estado, Iolanda Guimarães, participou do evento.

“Sinto muito orgulho em abrir os festejos da Rua São João, em seus 114 anos de tradição. O Governo de Sergipe, com essa iniciativa, fortalece a nossa cultura e as nossas tradições, além de aquecer o comércio. Aqui, vivemos São João, é o ‘País do Forró’, com um povo alegre. Os festejos também fomentam a economia, trazendo muitos turistas. A gestão incentiva os festejos juninos, e nós estamos aqui, hoje, para declarar aberto o forró”, afirma Iolanda.

Um dos eventos mais aguardados do calendário cultural sergipano, a ‘Segundona do Turista’ será realizada quinzenalmente nesta edição, com exceção do mês de junho, quando será semanal. Ela reúne famílias, amigos e turistas em torno das tradições juninas, e engrandece ainda mais o já vasto calendário de eventos juninos em Sergipe. A ‘Segundona’ acontece na tradicional Rua São João, recuperada pela gestão estadual em 2023, e que se destaca como um importante ponto de encontro, valorizando a cultura local e o turismo, fortalecendo a economia, e impulsionando a atividade de ambulantes, artesãos e empreendedores.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, reforçou a importância dos festejos e os investimentos feitos pelo Governo do Estado. “A gente considera esse momento como o pontapé inicial dos nossos festejos juninos no ‘País do Forró’. A Rua São João é o berço da cultura do forró em Sergipe, com 114 anos de muita tradição. São duas bandas e uma quadrilha por noite, dando ainda mais oportunidades a quem faz o forró”, ressalta.

Na primeira noite, apresentaram-se os artistas Mimi do Acordeon e Erivaldo de Carira, além da Quadrilha Junina Século XX.

O quadrilheiro Thiago Boaventura, da Século XX, tem 14 anos na área, e exaltou a chegada de mais um ano de festejos. “A ‘Segundona do Turista’ representa demais. Gera empregos, traz muita gente e alimenta o forró. Temos que ser bairristas, valorizar a nossa terra, e esse espaço aqui é para todos. Esse lugar é a tradição dos festejos juninos”, enfatiza.

Já o cantor Mimi do Acordeon, responsável por abrir os trabalhos na Rua São João em 2025, ressaltou a valorização aos artistas locais. “Sou um artista da terra, e abrir os festejos aqui é uma honra enorme. O Governo do Estado está de parabéns, valorizando os nossos artistas, a cultura sergipana”, considera.

Edital

Na ocasião, também foi divulgado o edital publicado nesta segunda-feira, para seleção de atrações artísticas que irão compor a programação da Segundona do Turista durante o ano. Podem participar trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos e parafolclóricos do ciclo junino, residentes ou sediados em Sergipe. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, em categorias diferentes. A inscrição pode ser feita pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe, ou presencialmente na sede da Funcap, até o dia 25 de maio.

A seleção contempla 44 trios pé de serra e 22 quadrilhas ou grupos de cultura popular, que receberão cachês de R$ 4 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente, além de uma ajuda de custo de R$ 500 por apresentação. O investimento total do Governo do Estado para a realização da Segundona do Turista é de R$ 308 mil. Todas as atrações selecionadas serão convocadas para apresentações na Rua de São João, sendo garantida a participação de cada grupo ao menos uma vez ao longo das 22 edições previstas para o ano.

“Nunca houve tanto apoio quanto nesse governo, principalmente aos artistas locais e às quadrilhas juninas. Estamos falando de um investimento total de R$ 2 milhões, além da movimentação econômica e do turismo que são gerados. É isso que o governo prega”, acrescenta Gustavo Paixão.

Demais festejos

Durante o evento, o Governo de Sergipe também destacou a programação de outros eventos juninos. Além do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, foram confirmadas as datas da Salva Junina, em 29 de maio; o Arrastapé do 18 do Forte, em 13 e 14 de junho; os concursos de Quadrilhas Arranca Unha, nos dias 16 a 22 de junho; e do Gonzagão, de 23 a 29 de junho. Somado a esses, a temporada de forró do Gonzagão acontecerá nos quatro fins de semana do mês de julho.

Foto: Arthur Soares