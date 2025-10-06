Governo abre inscrições para participação no III Fórum de Saúde da Mulher

Será realizada, na próxima segunda-feira, 13, a terceira edição do Fórum de Saúde da Mulher Sergipana, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Participação será mediante inscrição que deve ser feita por meio do formulário. O evento acontecerá na Biblioteca Epiphânio Dória, das 8h às 13h, e será aberto ao público.

O Fórum visa ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde da mulher, principalmente a prevenção aos cânceres de mama e útero. A programação conta com diversos eixos temáticos, rodas de conversa e cases de sucesso sobre a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas.

A diretora de Saúde e Bem-estar da SPM, Viviane Goston, reforçou a ideia do Fórum. “Chegamos à terceira edição deste evento alusivo ao Outubro Rosa que, mais que informar, busca acolher e inspirar as mulheres a cuidarem de sua saúde, com esse foco especial na prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. Por isso, reforçamos o convite para que a sociedade participe deste Fórum para a promoção deste amplo debate sobre a saúde da mulher”, destacou.

Foto: Ascom SPM