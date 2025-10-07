Governo amplia a rede de estações meteorológicas do Estado de Sergipe

Em continuidade às ações de monitoramento dos parâmetros de radiação solar, volume pluviométrico, direção, velocidade e rajada dos ventos, temperatura, umidade relativa do ar, índice ultravioleta, pressão atmosférica e precipitações, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (SPDEC), concluiu a instalação de estações meteorológicas em mais dez municípios.

Por questões de segurança e praticidade, os equipamentos foram instalados nas delegacias dos municípios de Cristinápolis, Cumbe, Japoatã, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Neópolis, Pinhão, Salgado e São Domingos, e ampliarão a cobertura do gerenciamento de risco, prevenção e mitigação aos efeitos da chuva, seca e outros eventos climáticos.

Segundo a gerente de Monitoramento e Alerta da SPDEC, Lumma Costa, as novas estações contribuirão ainda mais para o acompanhamento das informações em tempo real. “A instalação dos equipamentos facilitará o controle de dados não apenas nos municípios em que foram instalados, mas também em áreas circunvizinhas. Essa ampliação representa um avanço significativo na capacidade de resposta e na adoção de medidas antecipadas para a proteção da população e a redução de desastres”, disse.

“Ao contemplar municípios dos territórios agreste central, baixo São Francisco, alto e médio sertão e sul sergipano, o Governo do Estado contabiliza 50 estações instaladas e amplia o alcance da coleta de informações. Com isso, as ações preventivas da Defesa Civil se fortalecem e o desenvolvimento de diversos setores produtivos e sociais em Sergipe serão impulsionados”, ressaltou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas

Sobre as estações

O equipamento é um produto sustentável autônomo com painel solar e bateria interna e funciona automaticamente, sem necessidade de energia elétrica, por meio de chip de telefone celular, tendo ainda a função Wi-Fi. Os dados coletados são armazenados por tempo indeterminado em nuvem e sem nenhum custo, o que permite o acesso futuro de todas as informações climáticas, desde o dia em que a estação foi instalada, sem o menor risco de perdê-las mesmo se a rede de internet falhar, uma vez que a própria estação começa a armazenar os dados para que, quando o sinal for restabelecido, eles sejam encaminhados à nuvem.

A concepção e desenvolvimento técnico das estações meteorológicas foram realizados por uma empresa especializada, que também é responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos. A Defesa Civil estadual assume a responsabilidade pelo monitoramento contínuo do funcionamento operacional das estações e análise dos dados coletados. As atualizações dos dados climáticos são transmitidas automaticamente em intervalos horários e disponibilizadas no portal oficial da Defesa Civil. Com base nessas informações, é realizado o monitoramento sistemático dos índices meteorológicos coletados, permitindo a análise e a tomada de decisões estratégicas para a gestão de riscos.

Foto: Sedurbi