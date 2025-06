GOVERNO AMPLIA ENTRADAS DE ACESSO AO ARRAIÁ DO POVO PARA DAR MAIS SEGURANÇA E COMODIDADE AO PÚBLICO

O Governo do Estado preparou uma mega estrutura para receber o público que acompanha o Arraiá do Povo, evento que iniciou no último dia 30, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Para isso, equipes da gestão estadual avaliaram todo o espaço onde o evento acontece e ampliaram medidas que garantem a segurança e a comodidade das pessoas, a exemplo do número de entradas para a arena de shows.

Para a edição de 2025, o Arraiá do Povo conta com 70 entradas distribuídas pelo espaço, 20 a mais que no ano passado. De acordo com o coordenador de Eventos da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Daniel Cabral, a ideia é, justamente, dar mais opções de entrada e saída para o público e, assim, viabilizar maior vazão ao grande fluxo. “Somente na portaria principal de acesso [a entrada A], são 50 entradas com disciplinadores, que são aqueles corredores para vistoria por parte da segurança. Já na lateral, próximo à pista de skate, na entrada B, são mais 20 entradas, sendo que, diferente do ano passado, avançamos um pouco mais na estrutura para que as pessoas que irão para o show não transitem pela pista e, assim, o espaço fique livre para os skatistas”, destaca.

O coordenador ressalta que, por serem esperadas milhares de pessoas a cada noite do evento, é preciso que o público também contribua para a organização do fluxo. “Em todo o espaço, há placas informativas para ajudar o público a se orientar com relação aos acessos de entrada e saída, além, claro, de equipes de segurança que podem prestar outras informações necessárias. No entanto, sempre lembramos que as pessoas devem ajudar a manter a ordem seguindo as recomendações passadas, como chegar com antecedência, evitar levar grandes volumes e colaborar com as revistas nas entradas de acesso, entre outros pontos”, enfatiza.

Os shows na arena têm início às 19h e o governo já divulgou as regras de acesso para manter a segurança de todos que irão aproveitar a festa.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Igor Matias