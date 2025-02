Governo anuncia construção nova escola em tempo integral na 41ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na Barra

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) esteve presente em mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta sexta-feira, 14, no município da Barra dos Coqueiros. Durante a solenidade oficial, foi assinado o termo de cessão do terreno federal para a construção de um novo centro de excelência em tempo integral na rede estadual de ensino. A construção deve ser iniciada ainda neste ano e já tem projeto pronto, com investimento orçado em R$ 20.966.194,65, ocupando uma área territorial de 17.531,13 metros quadrados.

Festejado pelo público presente, o novo equipamento educacional contará com 26 salas de aula, quatro salas de ensino técnico profissionalizante, secretaria, auditório, arquivos, área de serviços, depósitos, coordenadoria, salas de professores e do grêmio, biblioteca, sala maker, sala de recursos, laboratórios de informática, de ciências e de recursos, sistema de acessibilidade em todo o prédio, despensas para alimentos perecíveis e não perecíveis, refeitórios, quiosques, áreas de lazer, quadra de esportes com vestiários e arquibancadas, além de todos os ambientes climatizados, mobiliados e equipados com recursos tecnológicos e científicos.

Serviços ofertados

A edição do ‘Sergipe é aqui’ na Barra dos Coqueiros contou ainda com a prestação de outros serviços educacionais, a exemplo da orientação para inscrição em exames supletivos e certificação pelo Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja). Os técnicos em Educação ainda orientaram a população em relação aos programas ‘Busca Ativa’ e ‘Alfabetiza pra Valer’, e estudantes e professores puderam fazer a regularização da vida escolar, o que inclui a emissão de certificados, guias de transferência, atestados de veracidade e outros documentos.

Em alusão ao Dia Internacional de Doação de Livros, celebrado em 14 de fevereiro, a Biblioteca Pública Epiphânio Dória doou 300 títulos para todos os públicos (infantil, infantojuvenil e adulto). Além disso, as bibliotecárias realizaram atividades pedagógicas, recreativas e oficinas, incluindo contação de histórias para o público presente e exposição de autores e escritores locais.

O momento festivo também serviu de inspiração para homenagear a Academia Barracoqueirense de Letras e Artes, bem como oito escritores da cidade, dentre eles: Miraci dos Santos Lemos, Anabi Jesus, Ana Cristina Mendonça de Carvalho, Elvacir dos Santos Neto, Valter Temoteo Albano dos Santos, Orlando Apóstolo, Nonato Brito e Ronaldo Guirra Almeida.

“Em todo lugar que a gente visita, fazemos essa homenagem. Realizamos uma pesquisa, identificamos os escritores locais e verificamos se há uma Academia de Letras. Homenageamos esses escritores pelo trabalho prestado à sociedade e à comunidade, pelo incentivo à leitura e pela valorização da cultura local. Essa é a forma que encontramos para reconhecer e valorizar os escritores locais”, destacou a diretora da Epiphânio Dória, Juciene Maria Santos de Jesus.

Foto: Maria Odília