Governo anuncia programação dos festejos juninos em abertura da ‘Segundona da Rua São João’

Sergipanos se preparam para 30 dias de forró com intensa programação

O Forró é uma das principais manifestações culturais do Nordeste e, em Sergipe, conhecido como o “país do forró”, a tradição é ainda mais forte. Com uma programação diversificada, a festa junina começa mais cedo no estado. Na noite da última segunda-feira, 8, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Secretaria Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom), realizou a abertura da programação da “Segundona da Rua São João”, que acontecerá toda segunda-feira na tradicional Rua São João. O objetivo é incentivar o turismo no estado e oferecer aos visitantes uma amostra da cultura nordestina. Na ocasião, foi anunciada a programação completa do Encontro Nordestino de Forró e outras ações do projeto InteirArt-SE.

“Na década de 90, Rogério fez a música “Sergipe é o País do Forró” e agora a gente vê um governo comprometido com essa visão. Não existe em Sergipe uma festa mais forte e mais tradicional do que as festas juninas. Neste espaço do quadrilhódromo da Rua São João, sentimos a energia do nosso povo, da nossa cultura e talento. Muito ainda está por vir”, destacou a presidente da Funcap, Antônia Amorosa.

O mês de maio conta com o “Fórum Nacional da Música Nordestina” com homenagens a renomados artistas, promoção de debates e rodas de conversa; Concurso para “Escolha do Cavalheiro e da Dama do País do Forró”, além da “Salva Junina”, dando as boas vindas ao mês de junho.

Com o Encontro Nordestino de Cultura 2023, que promete ser um dos maiores e mais animados festejos juninos do país, em junho, Sergipe estará em festa todos os dias. O Arraiá do Povo acontece na Orla da Atalaia com mais de 250 atrações, incluindo 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios de forró e 60 apresentações de quadrilhas juninas.

A programação do Encontro Nordestino de Cultura também conta com o tradicional concurso Arranca Unha, o Arrastapé do 18 do Forte, o Concurso de Quadrilha do Gonzagão, a novidade Gonzagada, com shows e apresentações culturais, e o Arraiá Mirim, que terá datas e horários específicos.

Todas as ações, com datas, local e horário, estão disponíveis no Calendário de Eventos de Sergipe. A festividade reforça o compromisso do Governo de Sergipe em manter viva a história e a identidade do povo sergipano, valorizando e preservando a cultura nordestina.

Fonte e foto Funcap