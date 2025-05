Governo anuncia reforma de mais 4 mil moradias do Programa Novo Lar

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realiza, nesta quarta-feira, 14, às 15h, na sede da secretaria, o evento de expansão do Programa Novo Lar. A solenidade marca a assinatura de dois novos contratos que vão permitir a realização de mais 4 mil reformas habitacionais em todas as regiões do estado, ampliando o alcance da política pública que já beneficiou 122 famílias sergipanas.

Coordenado em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), o Novo Lar tem como objetivo promover segurança habitacional e melhores condições de vida para famílias de baixa renda. As reformas contemplam melhorias estruturais, sanitárias e estéticas, proporcionando moradias salubres, seguras e dignas.

A partir da assinatura dos novos contratos, duas empresas passam a integrar o programa: a AMT Projetos e Serviços LTDA, que atuará na Grande Aracaju e no Leste Sergipano com a meta de 2 mil unidades, e a MKR Construções, responsável por outras 2 mil unidades nos territórios do Alto Sertão, Médio Sertão e Baixo São Francisco. A GP Engenharia, que já participa da iniciativa, segue com atuação nas regiões Agreste, Centro-Sul e Sul Sergipano.

Para a secretária de estado da assistência social, inclusão e cidadania, Érica Mitidieri, a expansão do Novo Lar representa um passo importante na construção de um estado mais justo. “A moradia digna é um direito humano e uma base essencial para o desenvolvimento das famílias. Ampliar o Novo Lar significa levar dignidade, autoestima e qualidade de vida para milhares de sergipanos que vivem em condições precárias”, afirma.

Durante o evento, estarão presentes representantes das empresas contratadas, equipe técnica da Seasic, beneficiários do programa e membros da comunidade. Os municípios contemplados nesta nova etapa serão definidos com base em critérios técnicos e sociais, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade.

Com essa expansão, a Seasic reafirma seu compromisso com a inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas de habitação, garantindo que cada vez mais famílias tenham acesso a um lar digno, seguro e acolhedor.

Foto: Ascom Seasic