Governo autoriza mais de 700 mil metros quadrados de pavimentação

De janeiro de 2023 a junho deste ano, o Governo do Estado já autorizou a pavimentação de 755.420 metros quadrados de calçamento granítico e de cobertura asfáltica, em 59 municípios sergipanos, totalizando um investimento de R$ 68.327.400, sendo R$ 36 mil em asfalto e R$ 23 mil em paralelepípedo.

O serviço tem sido frequentemente demandado pela própria população, inclusive diretamente ao governador Fábio Mitidieri, durante as passagens com o governo itinerante ‘Sergipe é aqui’ pelos municípios. “É durante esses eventos que mais recebemos demandas de pavimentação. Tudo começa pela própria população”, revelou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque.

Em julho passado, moradores do povoado Aguada, em Carmópolis, acompanharam a assinatura de ordem de serviço de pavimentação de 30 mil metros quadrados das 24 ruas do conjunto Fernando França. “O que queremos é sermos ouvidos, termos nossos pedidos atendidos”, disse a moradora Maria de Jesus, que compareceu à solenidade.

De acordo com o secretário, não há um critério pré-estabelecido para definir quais áreas serão pavimentadas, em detrimento de outras. “Como tudo começa pela própria população, vamos nos norteando de acordo com as suas necessidades”, reiterou o gestor. O fato de a maior parte de pedidos partirem do cidadão e, na maioria das vezes, durante as realizações do ‘Sergipe é aqui’, comprova que a premissa de aproximar a estrutura governamental das pessoas tem surtido o efeito almejado. É por meio dessas manifestações que entendemos as necessidades dos sergipanos”, reiterou o secretário.

O serviço de pavimentação é contabilizado por metro quadrado, ao contrário das quilometragens registradas em rodovias. “São serviços diferentes. Na pavimentação não passamos em extensão, em quilômetros, porque isso varia muito. Trabalhamos muito com metros quadrados, porque é a área que foi efetivamente pavimentada. Como as ruas variam muito de largura, a extensão pode variar”, detalhou Albuquerque.

Obras em execução

Em Carmópolis, leste sergipano, os serviços de pavimentação granítica contemplam 13 mil metros quadrados nos povoados São José, Leblon e no conjunto Alto da Divinéia. Já os de asfalto, que beneficiam o acesso ao povoado Aguada e os conjuntos Fernando França e Alto da Divinéia, somam 54 mil metros quadrados. As duas formas de pavimentação totalizam um investimento de R$ 5.350.000,00. “O conjunto Fernando França é o maior do município e a população pedia melhoria no calçamento. As ruas já eram pavimentadas em paralelepípedo, mas eles queriam asfalto, para dar mais conforto e segurança. Então foi autorizado todo o recapeamento asfáltico”, recordou Albuquerque.

Letícia Wilyani mora há três anos no conjunto e disse que o asfaltamento veio em boa hora. “Antes era só paralelepípedo e era ruim. É uma obra que só traz benefícios, porque com o asfalto fica tanto mais higiênico quanto mais ágil na mobilidade. É praticidade”, destacou. A doméstica Jani Cleide Ferreira, que há 11 anos mora no Ferreira França, também ressaltou a aprovação da comunidade. “É uma obra maravilhosa. Somente o paralelepípedo era ruim, porque às vezes chovia e alagava. Com o asfalto, a água escoa mais rápido”, celebrou.

De acordo com encarregado que fiscaliza a obra no Fernando França, Valter Gomes, as 24 ruas do conjunto serão todas asfaltadas. “Já fizemos a limpeza no Alto da Divinéia para passar com as máquinas e asfaltar todas as ruas. Aqui no Fernando França provavelmente terminaremos, no máximo, em um mês”, contabilizou.

Infraestrutura para o interior

Entre as 59 obras de pavimentação no estado, estão as da cidade de Boquim, no sul sergipano, que em junho passado recebeu ordem de serviço para pavimentação granítica de 5.400 metros quadrados do povoado Cabeça Dantas, 1.320 metros quadrados no povoado Jabuticaba, 3.500 metros quadrados no povoado Mangue Grande e 15.000 metros quadrados de asfalto no conjunto Cecília.

“No Cabeça Dantas são 10 ruas e a previsão de entrega da obra é de três meses. O trecho de 1.320 metros no povoado Jabuticaba vai ao encontro da avenida principal, que liga Boquim a Pedrinhas”, detalhou Carlos Henrique, encarregado das obras no município. A pavimentação asfáltica do conjunto Cecília e da Avenida em Boquim já estão concluídas, restando apenas a sinalização horizontal. Todas as obras de pavimentação em Boquim geraram um investimento de aproximadamente R$ 2.720.000,00.

No povoado Cabeça Dantas, a lavradora Maria Daura, a Aurinha, celebrou a chegada da pavimentação. “É uma obra muito esperada por todos nós. Agora aguardamos ansiosamente o encanamento. Temos o nosso próprio abastecimento de água, porque temos a nossa Associação de Moradores e buscamos nossas próprias melhorias, mas temos certeza que, diante de tanta melhoria que foi autorizada, logo virá uma rede de água maior. O que já está bom, pode melhorar”, expressou. O chefe de cozinha José Edson mora há dez anos no endereço e lembrou que o conjunto nunca foi pavimentado. “Era poeira no verão e lama no inverno. Era um sofrimento”, relembrou.

No conjunto Cecília, a lavradora Chirlânia Trindade parabenizou os resultados. “Ficou ótimo. Antes o calçamento era todo ruim. Agora, além de melhorar no tráfego, valoriza as nossas casas na hora da venda, por exemplo. Moro há dez anos aqui e sempre aguardamos por isso”, revelou.

O secretário Igor Albuquerque enfatizou a importância das obras, que têm levado infraestrutura para diversas localidades do interior que precisam de melhorias. “Temos trabalhado para ouvir a população e levar as melhorias que os sergipanos tanto merecem”, reforçou.

Foto: Arthuro Paganini