Governo avalia danos em área do Arraiá do Povo após ventos que atingem o litoral neste fim de semana

Com a chegada de ventos intensos que atingem o litoral da capital sergipana desde sexta-feira (13), o Governo de Sergipe realizou visitas à área do Arraiá do Povo, neste sábado (14), para avaliação dos danos causados à estrutura do evento na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Foram verificados prejuízos em barracas de comercialização, além do deslocamento de coqueiros da região. Após verificação de riscos decorrentes da continuidade do evento climático que se estende durante todo o fim de semana, a programação junina permanece cancelada até este domingo, 15. A decisão reafirma o compromisso da gestão estadual com a segurança de turistas e sergipanos.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a previsão é que até a próxima segunda-feira, 16, o litoral e o agreste do estado sejam atingidos por ventos fortes, que podem variar entre 40 e 70 km/h. O alerta também prevê chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão, ressalta a importância da vistoria e o cuidado voltado à segurança de todos. “Pelas incidências de ontem, pelo que a gente viu hoje pela manhã de estruturas que caíram, que voaram, não temos a menor dúvida de que é uma decisão acertada porque não podemos, em hipótese alguma, colocar a população e os turistas em risco. Não podemos deixar que um evento tão grandioso como o Arraiá do Povo perca seu brilho por conta de uma eventual fatalidade ou de um eventual acidente. Então, não vale a pena esse risco, é uma coisa que, para nós, está muito clara, e vamos retomar na próxima semana com muita segurança”, enfatiza.

Segundo avaliação da Defesa Civil, a grande preocupação está relacionada às intensas rajadas de vento, com variações entre 40 e 70 km/h, que podem levar ao desprendimento de estruturas, como placas. “É uma situação de risco. O Governo do Estado pediu para que a gente fizesse essa avaliação do cenário de risco porque ainda há previsão de ventos fortes nos dias de hoje e amanhã. São avisos meteorológicos que vêm do Governo Federal e estadual, então, é uma prevenção que fazemos para que a população não venha sofrer nenhum dano físico à sua integridade”, avalia o superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente coronel Queiroz.

População em segurança

Para o sergipano Temístocles Filho, esta foi uma atitude prudente. “A segurança tem estar presente em todos os setores da atividade humana. Festas, eventos, mesmo que sejam eventos maiores, mesmo que sejam eventos que envolvam interesse de muitos públicos distintos, a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. A melhor forma que a gente tem de avaliar isso é imaginar se, diante de uma multidão de 40 a 50 mil pessoas houvesse um sinistro, um telhado desse suspendesse e atingisse as pessoas, alguém se machucasse, alguém morresse. De quem seria a responsabilidade? Então, eis que essa atitude que foi feita nesse momento sirva de exemplo para todas as outras atividades festivas que aconteçam aqui em Aracaju ou em qualquer cidade no interior do nosso Estado”, pontua.

A decisão também foi elogiada por Verônica Andrade, frequentadora assídua do Arraiá do Povo. “Achei super importante a medida porque a festa está muito bonita, e temos que manter dessa forma. É uma festa de família, uma festa que todos vêm para se divertir e a gente tem que evitar que acidentes aconteçam”, afirma ela, que já aguarda a continuidade da programação a partir da próxima terça-feira, 17.

Apesar de ter saído de São Domingos, município do agreste sergipano, para aproveitar o Arraiá do Povo na capital, Marta Ewilly também considerou que o cancelamento foi a decisão mais acertada. “É certíssima porque a todo momento o vento está muito forte e, também, a qualquer momento pode chover bem forte. É melhor evitar”, destaca.

País do Forró

A partir da próxima terça-feira, 17, o Arraiá do Povo e a Vila do Forró seguem com programação normal. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Erick O’Hara