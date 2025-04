GOVERNO AVANÇA NA EXPANSÃO DA REDE DE GÁS NATURAL EM LAGARTO E IMPULSIONA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

A cidade de Lagarto está prestes a viver uma transformação histórica. As obras de expansão da rede de gás natural, realizadas pelo Governo do Estado, através da Sergipe Gás S/A (Sergás), avançam em ritmo acelerado e prometem inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o município e toda a região.

A obra, orçada em R$ 1.159.851,87, contempla a instalação de um gasoduto que, inicialmente, ligará a estação de descompressão à unidade da Indústria Maratá, empresa âncora do projeto. O fornecimento será feito através do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões. Após chegar ao município, o gás será descomprimido na estação e injetado na tubulação que abastecerá a Maratá.

De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a obra representa o início de uma nova era energética para Lagarto e para o interior sergipano. “Esta iniciativa atende ao objetivo do governador Fábio Mitidieri de promover mais desenvolvimento para Sergipe. A chegada do gás natural cria as condições necessárias para atrair novos investimentos, fortalecer a economia local e gerar ainda mais oportunidades para a população da região”, destaca.

Nesta semana, após a execução do furo direcional — técnica inovadora e não destrutiva utilizada para instalar tubulações subterrâneas —, a empresa responsável pela obra iniciou a construção civil da área que vai abrigar a Estação de Regulagem de Pressão e Medição (ERPM), essencial para o funcionamento do sistema.

A chegada do gás natural a Lagarto é vista como um divisor de águas para a economia local. Além da indústria Maratá, outros setores, como hospitais, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais e novos empreendimentos, poderão ser beneficiados nas próximas fases de expansão.

Para o Governo do Estado, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda, consolidando Lagarto como referência na interiorização do gás natural em Sergipe.

