GOVERNO CONCLUI APLICAÇÃO DE PROVAS DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PARA GESTOR GOVERNAMENTAL EM SERGIPE

Com a aplicação da prova discursiva, neste domingo, 3, em Aracaju, o Governo de Sergipe conclui as avaliações da primeira etapa do concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame vai selecionar candidatos para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da administração estadual.

Nesta primeira fase do concurso, os candidatos foram submetidos, em momentos distintos, às provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e à avaliação de títulos, a qual é somente classificatória. Conforme o edital do certame, na sequência, os classificados na primeira etapa, dentro do quantitativo previamente definido, serão convocados para o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório, que constitui a segunda etapa da seleção.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, explica que a carreira de gestor governamental, cargo que tem subsídio inicial de R$ 12,4 mil, é transversal e permite ao profissional admitido atuar em diversas áreas do Estado. “Esse é mais um concurso importante realizado pelo Governo de Sergipe. O gestor governamental ocupa uma função estratégica e fundamental na Administração Estadual, atuando na elaboração e implementação das políticas públicas desenvolvidas pelo governo para melhorar a qualidade de vida dos sergipanos”, ressalta.

Presidente da Comissão Organizadora do concurso e gestor governamental, o diretor administrativo financeiro da Sead, Marcus Sândalo, acompanhou a aplicação da prova discursiva. Dentre outros pontos, ele e os demais membros da organização verificaram o horário de abertura dos portões dos locais de prova, bem como a integridade dos malotes com as avaliações. “Para garantir a lisura de todas as etapas da aplicação desta avaliação, acompanhamos também a autorização para o início das provas, e constatamos que tudo transcorreu conforme o edital”, destaca.

Próximas etapas

De acordo com o cronograma previsto, o resultado preliminar da prova discursiva deve ser publicado no dia 12 de setembro. Com isso, os candidatos terão os dias 15 e 16 de setembro interpor eventuais recursos. O resultado definitivo da prova discursiva será publicado no dia 13 de outubro. “Já traçamos os próximos passos no tocante ao curso de formação, e devemos divulgar o seu cronograma assim que publicarmos o resultado definitivo da prova discursiva”, afirma o diretor.

Instituída pela Lei estadual nº 4.302/2000, a carreira de EPPGG é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na Administração Estadual. São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras, planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.

