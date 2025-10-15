Governo convoca candidatos para teste de aptidão física do concurso da Fundação Renascer

O Governo de Sergipe publicou, nesta quarta-feira, 15, a convocação para o teste de aptidão física (TAF) do concurso público da Fundação Renascer. Estão convocados para esta etapa os candidatos ao cargo de agente socioeducativo aprovados nas provas objetivas e de redação, aplicadas na primeira fase do certame. Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o concurso é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

Os convocados serão submetidos ao TAF nos dias 19 e 20 deste mês, em Aracaju, e deverão consultar o local, data e horário de realização do exame no site do Idecap – idcap.org.br/informacoes/187/. Conforme o cronograma do certame, no dia 3 de novembro ocorrerá a divulgação do resultado preliminar, contra o qual os candidatos poderão interpor recursos no período de 4 a 5 do mesmo mês. O resultado dos recursos será divulgado no dia 13 de novembro, e o resultado oficial do TAF, no dia seguinte, 14.

Este concurso visa o provimento de 25 cargos de agente socioeducativo e outros sete de orientador social, nas áreas de Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. Além das vagas imediatas, o certame formará um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante a vigência da seleção, que é de dois anos e pode ser prorrogada por igual período.

Para o cargo de agente socioeducativo, além do TAF, das provas objetivas e de redação e da heteroidentificação – para candidatos autodeclarados negros – e perícia médica – para candidatos com deficiência -, haverá, ainda, outras cinco etapas eliminatórias. Os aprovados no TAF serão convocados para a fase do Exame Psicotécnico, na sequência, para a de Exames Biomédicos e Toxicológico, e depois serão submetidos à Sindicância da Vida Pregressa e Prova de Títulos. Por fim, após nomeação e posse, devem participar do Curso de Formação.

A Fundação Renascer, entidade socioeducativa vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), é responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. O certame é realizado em conformidade com a Lei estadual nº 9.001, de 2022, que criou novos cargos para atender à demanda atual e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado.

Governo dos concursos

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Educação. Em setembro, a gestão estadual homologou os resultado finais do primeiro concurso público da história da Seasic, e do maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionou profissionais para o provimento de quase 900 vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreiras de auditoria fiscal tributária e de gestão governamental, e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Iran Souza/Ascom Sead