Governo dá início a novo módulo da trilha de equidade de gênero

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e Escola de Administração Pública e Gestão Governamental (Esapgese), informa que nesta terça-feira, 15, terá início mais um módulo sobre equidade de gênero. A trilha é uma ação destinada aos servidores estaduais, e neste módulo abordará o tema ‘Enfrentamento à Violência no Ambiente de Trabalho’, dividido em três etapas.

As inscrições estão sendo realizadas no site da Escola de Governo, que pode ser acessado por meio deste link. O Módulo 5 acontecerá nos dias 15, 22 e 29 de outubro, e tem como objetivo capacitar líderes do Estado e gestores em Recursos Humanos sobre a importância da promoção da equidade de gênero nas práticas de gestão de pessoas, contribuindo diretamente para o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 8.

O evento conta com a parceria da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres de Sergipe (SPM) e da Motriz. A trilha prossegue com mais módulos até o fim do ano.

Confira a programação completa:

Módulo 5 | Enfrentamento à Violência no Ambiente de Trabalho:

15/10 – Gente cuidando de Gente: Não a Violência no Trabalho (aula remota)

22/10 – Protocolos Contra Violência no Ambiente de Trabalho (aula remota)

29/10 – Sessão Especial / Diálogos para Mudança: Construindo Ambientes de Trabalho Seguros (presencial)

Foto: Ascom Sead