Governo de Sergipe abre as inscrições para o Troféu Ser Criança

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), iniciou, nesta segunda-feira, 22, o período de inscrições para o Troféu Ser Criança. A premiação vai reconhecer as melhores iniciativas dos municípios voltadas ao desenvolvimento integral da Primeira Infância, estimulando a criação e o fortalecimento de políticas públicas que garantam proteção, inclusão e oportunidades para crianças, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que o prêmio é um marco para o estado. “O Troféu Ser Criança reconhece e incentiva os municípios que estão transformando a realidade das crianças em seus territórios. Queremos valorizar práticas inovadoras e fortalecer a rede de proteção, fazendo com que saúde, assistência e educação caminhem juntas”, ressaltou.

Para a diretora de Atenção Integral à Primeira Infância da Seasic, Helga Müller Mengel, o prêmio cumpre um papel estratégico na organização da pauta da infância. “Depois de criar a lei, instituir o comitê intersetorial e construir o plano estadual a partir da escuta das próprias crianças, era hora de conhecer o que os municípios já estavam fazendo. O prêmio nasce desse desejo de reunir essas experiências e dar visibilidade ao que tem funcionado. É nos municípios que tudo acontece, e o nosso papel é reconhecer e fortalecer essas entregas”, enfatizou.

As inscrições seguem abertas até 22 de outubro, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seasic. Os dez projetos mais bem avaliados receberão premiação especial e o resultado final será divulgado no dia 29 de novembro. A cerimônia de entrega está prevista para 11 de dezembro. O formulário de inscrição e o edital completo podem ser acessados no site https://assistenciasocial.se.gov.br/.

Foto: Ascom Seasic