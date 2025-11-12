Governo de Sergipe abre credenciamento para ambulantes, bares e brinquedos

O evento será realizado de 5 a 28 de dezembro na Praça de Eventos da Orla de Atalaia

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), abriu o Chamamento Público nº 51/2025, destinado ao credenciamento de permissionários para exploração comercial durante a Vila do Natal Iluminado 2025, uma das maiores celebrações natalinas do estado, que integra arte, cultura, lazer e empreendedorismo. O evento será realizado de 5 a 28 de dezembro na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju, e deve atrair milhares de sergipanos e turistas ao longo de sua programação.

O edital, disponível no site da Funcap, contempla diversas categorias comerciais, totalizando mais de 70 oportunidades de credenciamento, entre praça de alimentação, ambulantes de alimentos e brinquedos, trenzinhos e carrinhos elétricos, piscina de bolinhas gigante, brinquedos infláveis, bares e restaurantes. Os valores de permissão variam de R$ 100,00 a R$ 10 mil, conforme a categoria, e o pagamento deverá ser efetuado em até cinco dias úteis após a publicação do resultado final.

Os interessados devem realizar a inscrição de maneira presencial nos dias 20 e 21 de novembro, das 8h às 13h, na sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, nº 1051, bairro Treze de Julho, em Aracaju. O sorteio das vagas será realizado no dia 25 de novembro na Orla de Atalaia em dois momentos: das 9h às 11h para ambulantes e outros segmentos e a partir das 13h para lanchonetes, bares e restaurantes.

Transparência

O sorteio será conduzido pela equipe técnica da Funcap e ocorrerá de forma eletrônica e transparente, por meio da plataforma sorteador.com.br, com identificação numérica individual de cada inscrito, conforme as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Além disso, parte das atividades comerciais deverá contribuir com ações sociais coordenadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com a oferta de cortesias destinadas ao público assistido pela pasta.

O edital completo pode ser consultado no site oficial da Funcap na aba editais: https://www.se.gov.br/funcap/editais.

Foto: Thiago Santos