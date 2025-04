Governo de Sergipe abre inscrições para concurso Rei e Rainha do País do Forró 2025

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), abriu nesta quarta-feira, 30, as inscrições para a terceira edição do concurso Rei e Rainha do País do Forró 2025. Os interessados têm até o dia 6 de maio para se inscrever exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe. O edital completo, contendo requisitos, documentação, critérios de seleção e demais informações, está disponível no site da Funcap.

Para participar do concurso é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado em Sergipe; ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição; não ser vinculado a nenhum órgão de administração Direta ou Indireta do Governo do Estado; não ter sido Rei ou Rainha do País do forró na última edição; e ter disponibilidade para cumprir agenda estabelecida pela Funcap em momento oportuno.

Conforme o edital, os critérios de avaliação para cada apresentação serão figurino, coreografia e harmonia do casal. O concurso e a seleção do novo reinado estão programados para ocorrer no dia 9 de maio, às 20h, no Centro de Criatividade, enquanto a coroação do Rei e da Rainha do País do Forró será realizada no dia 29 de maio, a partir das 19h, durante a ‘Salva Junina’, também no Centro de Criatividade.

O casal vencedor será agraciado com um prêmio no valor de R$ 6 mil para cada, e terá a oportunidade de se apresentar em diversos eventos culturais do ciclo junino, levando a mensagem e o título de que Sergipe é o ‘País do Forró’. O evento tem como objetivo valorizar as figuras populares dos festejos juninos e consagrar a representação cultural por meio dos brincantes de quadrilhas juninas, contribuindo para o turismo e o desenvolvimento econômico, atraindo interessados em celebrar os festejos juninos sergipanos.

Em caso de dúvidas, o proponente pode entrar em contato com a Funcap por meio do e-mail npcdicult@gmail.com. Além disso, a Fundação oferece atendimento presencial em sua sede, na rua Vila Cristina, nº 1051, bairro Treze de Julho, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento se dá por intermédio da Diretoria de Políticas Culturais, a fim de auxiliar proponentes que ainda não possuam cadastro na plataforma Mapa Cultural de Sergipe, ou encontrem dificuldades no processo de cadastramento.