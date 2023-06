Governo de Sergipe abre inscrições para nova etapa do programa CMais Mulher

Estão abertas até o próximo dia 22 de junho, as inscrições para a 4ª etapa de pagamento do Cartão Mais Inclusão – CMais Mulher. O programa do Governo do Estado garante um benefício de seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada, para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no CadÚnico.

O cadastro pode ser feito através do preenchimento do formulário, que pode ser acessado através do link https://forms.gle/aarJx85X54rZybKe7, com a anexação dos documentos. “Também é possível realizar o cadastramento com o auxílio das secretarias de Assistência Social dos municípios, que também estão aptas para esclarecer possíveis dúvidas”, destacou a diretora de Planejamento da SPM, Cláudia Rêgo.

O CMais Mulher visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica. A partir do benefício financeiro, a medida busca a garantia de segurança alimentar e subsistência mínima dessa mulher, além de promover o devido encaminhamento às instâncias públicas competentes, para atenção psicossocial e apoio jurídico.

De acordo com a secretária Danielle Garcia, o programa representa um avanço nas ações de proteção à mulher em Sergipe, que são executadas em rede por diversos órgãos. “O CMais Mulher reforça o compromisso do Governo do Estado de implementar políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. Além dessa transferência de renda, estamos acolhendo essa mulher psicologicamente, proporcionando capacitação profissional e buscando incluí-la no mercado de trabalho”, ressalta.

Foto: SPM