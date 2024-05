Governo de Sergipe abre portas para investimentos no estado com presença em eventos internacionais

Acessar novos mercados, explorar oportunidades de negócios e promover as potencialidades energéticas do estado são alguns dos objetivos do Governo de Sergipe durante a participação em eventos internacionais. Essa busca ativa evidencia o comprometimento em impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da prospecção de investimentos, com o propósito de gerar emprego e renda para a população sergipana.

Desde o início da gestão, o Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), marca presença em grandes eventos do setor energético e de negócios. Entre os dias 6 e 9 de maio, uma comitiva do Governo de Sergipe participou da Offshore Technology Conference (OTC) 2024, em Houston, estado do Texas, nos Estados Unidos. O evento, reconhecido como o maior do mundo em seu segmento, reúne profissionais do setor energético interessados em trocar informações voltadas ao avanço do conhecimento científico e técnico de recursos para exploração de petróleo offshore. Além do contato com especialistas, investidores e gestores do Brasil e de outros países, o encontro propicia o acesso às tecnologias e equipamentos mais avançados da atualidade.

Durante a viagem, a comitiva também esteve presente no 6º Encontro dos Brasileiros, promovido pela FGV Energia, e na OTC Distinguished Achievement Awards, premiação que homenageia instituições e personalidades com reconhecido trabalho na área. O grupo participou, ainda, da abertura e das atividades do Pavilhão Brasil na OTC, espaço dedicado a disseminar as oportunidades da matriz energética brasileira, com a presença de diversos estados.

“É uma conferência importantíssima, que discute sobre as tecnologias implementadas na produção e exploração de petróleo no mar. Sergipe não poderia de ficar de fora, por todas as suas potencialidades. Nós temos reservas petrolíferas significativas, tanto em terra quanto em mar, como também gás natural. Isso demonstra que o Governo do Estado está cada vez mais buscando parcerias para que, em um futuro próximo, Sergipe esteja com sua produção offshore com valores altamente significativos”, pontuou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Além do secretário da Sedetec, que representou o governador Fábio Mitidieri, participaram da viagem internacional o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; o diretor-presidente da Sergipe Gás (Sergas), José Matos; e o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese), Luiz Hamilton.

Eventos internacionais

O Governo do Estado e a Sedetec reúnem outras participações em eventos internacionais, como a 51ª edição da Gastech, em Singapura, realizada em setembro de 2023. O evento, que tem alcance mundial, é a maior conferência e exposição integrada para indústrias globais de gás, gás natural liquefeito (GNL) e soluções de baixo carbono. A programação reúne cerca de 40 mil visitantes, mais de mil empresas internacionais expositoras e 20 pavilhões.

Em 2023, o governador Fábio Mitidieri esteve presente na OTC. Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual salientou a importância da participação em eventos como parte da política de atração de oportunidades do Governo do Estado. “Nosso governo investe fortemente no ambiente de negócios, na prospecção de investimentos. Ao participar de eventos como esse, apresentamos toda a capacidade operacional e técnica de nosso estado para investidores”, resumiu.

Realizações

O Estado também tem promovido eventos para abrir e continuar diálogos com investidores, tais como o ‘Sergipe Day’. O evento visa apresentar o estado como um destino promissor, com potencial de crescimento e desenvolvimento econômico. A primeira edição foi realizada em São Paulo, em abril de 2023, em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). A segunda ocorreu no Rio de Janeiro, em março de 2024, por meio da FGV Energia. Ambas tiveram a finalidade de destacar as oportunidades de investimentos em Sergipe, principalmente ligadas ao setor de petróleo e gás.

O Sergipe Oil & Gas (SOG) também faz parte do portfólio do Governo do Estado no setor, contando com a parceria da Sedetec. O evento tem à frente as empresas Brainmarket, Eolus e Austral e planeja fomentar o ciclo de desenvolvimento do segmento de óleo e gás no estado. A edição 2024, que será a primeira em formato de feira, deverá ocorrer de 24 a 26 de julho no Centro de Convenções AM Malls.

