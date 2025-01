GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ALCANÇA NOVO RECORDE DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 2024

Em 2024, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec/SE), intensificou seus investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), com foco na promoção do desenvolvimento econômico e social do estado. O investimento total da Fapitec/SE em 2024 apresentou crescimento de 167,9% em relação a 2023, passando de R$ 7.184.982,28 para R$ 19.248.057,35.

O montante financeiro contou com recursos oriundos de acordos de Cooperação Técnica, Convênios Federais e do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerenciados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). “Investimos de forma estratégica e contínua, com um total de recursos voltados para o fomento à pesquisas, projetos tecnológicos e o fortalecimento do ecossistema de inovação local. É o reflexo do trabalho integrado em prol do desenvolvimento sergipano”, salientou o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, apoiar iniciativas junto à Fapitec/SE e demais órgãos vinculados é um passo fundamental na consolidação das ações de ciência e pesquisa no estado. “É essencial continuarmos nesse caminho, apoiando projetos em parceria com outros agentes como instituições de ensino, pesquisadores, empreendedores, professores, estudantes, e assim fortalecer o ecossistema local”, destacou.

Apenas o Funtec destinou cerca de R$ 20 milhões à Fapitec/SE, ao Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e à organização social The Human Project (THP).

Pesquisa

Entre as principais ações, destaca-se a concessão de bolsas para pesquisas, com o objetivo de fomentar estudos científico-tecnológicos em áreas estratégicas do estado. Um exemplo é o programa ‘Pesquisa na Escola’, voltado para estudantes do ensino médio, profissionalizante, 8º e 9º ano do ensino fundamental em atividades de pesquisa, orientadas por professores pesquisadores qualificados.

A Fapitec/SE também ofereceu auxílio de custeio na divulgação e realização de eventos científicos, como congressos, simpósios e seminários, fundamentais para o intercâmbio de conhecimentos e a capacitação de profissionais e estudantes. Estes eventos proporcionam uma plataforma para que pesquisas e inovações desenvolvidas em Sergipe tenham visibilidade nacional e internacional.

Para a coordenadora executiva do Programa de Comunicação e Inovação Tecnológica (Procit), Stefani Dias, os investimentos em pesquisa no âmbito escolar e a promoção de eventos contribuem para o desenvolvimento de habilidades e o incentivo aos estudantes na prática científica. “A pesquisa nas escolas promove o desenvolvimento cognitivo e a formação de jovens engajados com as atividades de ciência e inovação. A promoção e o fomento de editais como este é de suma importância”, completou.

Além das ações voltadas para a pesquisa no ambiente escolar, a Fapitec/SE tem investido também no fortalecimento da cultura científica no estado. O Programa de Apoio à Realização de Hackathons é uma das iniciativas que visa promover a solução de problemas complexos por meio de maratonas de inovação, onde equipes multidisciplinares competem para desenvolver soluções criativas em um curto espaço de tempo.

Outro destaque foi o retorno de dois programas que estavam inativos: o Programa de Apoio à Pós-doutorado (PPDOC), que estava sem lançamento atualizado há oito anos; e o Programa de Auxílio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnológica (Universal), sem atualização há 15 anos. “O retorno dos programas é um marco para a pesquisa científica em Sergipe. Essas iniciativas impulsionam a inovação, atraem talentos e promovem o desenvolvimento sustentável. Agradecemos o apoio governamental e institucional”, pontuou a coordenadora executiva do Programa de Apoio ao Fomento Científico e Tecnológico (Proaf), Laís Rabelo.

Inovação

O Governo de Sergipe também tem investido fortemente em ações que incentivam a inovação no setor privado. A subvenção econômica para empresas é uma das frentes de apoio, proporcionando recursos financeiros para que as empresas locais possam desenvolver novos produtos, processos e tecnologias. O foco é melhorar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias sergipanas.

Lançado em maio deste ano, o Programa Tecnova III, que conta com o apoio da Financiadora de Projetos e Estudos (Finep), selecionou 23 empresas de diferentes segmentos para a geração de oportunidades de mercado envolvendo significativo risco tecnológico.

Dentro dessa estratégia, o Programa de Estímulo à Indústria 4.0 tem se destacado ao promover a modernização das empresas sergipanas com o uso de tecnologias avançadas, como automação, inteligência artificial e internet das coisas (IoT). O objetivo é transformar a indústria local em um ambiente mais competitivo e adaptado às exigências do mercado.

Além disso, o Startup Nordeste, programa lançado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups na região, oferecendo capacitação, mentorias e acesso a investimentos para fomentar o empreendedorismo tecnológico.

“A Fundação tem um papel estratégico em fomentar a inovação e o empreendedorismo, impulsionando o desenvolvimento econômico, gerando empregos e atraindo investimentos. Investir em editais de empreendedorismo de inovação e tecnologia é o futuro de Sergipe. Isso atrai talentos, estimula competitividade e consolida o estado como polo de inovação no Nordeste”, pontuou o coordenador executivo de Inovação da Fapitec/SE, Paulo Alves.

Pesquisa Acadêmica

A Fapitec/SE também mantém a Bolsa Pibic (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e a Bolsa Pibit (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). Elas são fundamentais para apoiar o desenvolvimento de novos pesquisadores e inovadores, oferecendo recursos para a realização de projetos de pesquisa nas universidades e centros de pesquisa do estado.

A concessão de bolsas tem contribuído para o fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica, além de possibilitar a formação de novos talentos no campo da inovação.

Perspectivas

Os investimentos da Fapitec/SE em 2024 refletem a crescente prioridade do Governo de Sergipe em fortalecer a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. Com a implementação desses programas e a concessão de bolsas e auxílios, o Estado busca criar um ecossistema robusto de inovação, capaz de gerar novas soluções tecnológicas, promover o desenvolvimento de empresas e fortalecer a pesquisa acadêmica.

“O resultado esperado é um Sergipe mais competitivo, com empresas inovadoras e profissionais mais capacitados, contribuindo de maneira decisiva para o crescimento econômico e o bem-estar social. A Fapitec/SE, com seu foco em ciência e inovação, é uma peça chave nesse processo de transformação, que visa posicionar Sergipe como referência em desenvolvimento tecnológico”, afirmou a diretora técnica da Fapitec/SE, Carla Xavier.

Programas

Ao todo foi lançado um quantitativo de 20 editais no ano de 2024. Dentre eles estão o Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas (20/2024), Programa de Estímulo à Indústria 4.0 em Parceria com ICTs Sergipanas (18/2024) e Programa de Residência em Inovação (15/2024), dentre outras iniciativas.

Foto: Ascom Fapitec