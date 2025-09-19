GOVERNO DE SERGIPE AMPLIA OS INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO E ANUNCIA NOVAS OBRAS EM RIBEIRÓPOLIS

A transformação da mobilidade urbana e rural em Ribeirópolis ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 19, com o anúncio de mais obras estruturantes realizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

Durante a 57ª edição do programa Sergipe é aqui, o governador Fábio Mitidieri autorizou novas ordens de serviço que vão garantir a pavimentação de 10 mil metros quadrados (m²) em paralelepípedo, com investimento de R$ 1.496.400,00, e de 10 mil m² em asfalto, com investimento de R$ 778.600,00, contemplando diversas ruas do município.

As novidades se somam às obras já em andamento e às que foram recentemente concluídas. Atualmente, Ribeirópolis conta com 10 mil m² de pavimentação granítica em execução em ruas estratégicas da cidade, além de 10 mil m² de pavimentação asfáltica já finalizados. Os investimentos somam mais de R$ 2,2 milhões.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, os investimentos refletem o compromisso do Governo de Sergipe com a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos trabalhando para que cada sergipano sinta os benefícios de um Estado presente e atuante. Nosso trabalho é fazer com que os investimentos cheguem aonde as pessoas vivem, seja no centro da cidade, seja nos povoados mais distantes. Ribeirópolis é exemplo de como a pavimentação não apenas melhora a mobilidade, mas também valoriza os bairros, traz mais segurança, saúde e dignidade para os moradores”, afirmou.

As obras já começam a mudar a rotina de quem vive no município. No povoado Batinga, o morador José Ailton Nascimento comemorou a chegada da pavimentação granítica. “Antes, aqui ninguém conseguia passar, nem de moto, nem de carro e até mesmo a pé. Mas hoje, graças a Deus, é como estar no céu. A rua finalmente está sendo calçada. Esperamos por isso durante muito tempo, e agora está tudo mudando, melhorando. É uma verdadeira transformação. O Governo do Estado está de parabéns. Para nós, esse é o melhor governador do mundo”, relatou.

Na zona urbana, os reflexos também já são sentidos. Moradora da Avenida Dr. Carlos Firpo, que recentemente recebeu pavimentação asfáltica no lugar do antigo paralelepípedo, a dona de casa Lucimeire Teles Vasconcelos não esconde a satisfação. “Antes era muita poeira, agora a rua ficou outra. Melhorou para a gente andar, para os carros passarem e até para a saúde, porque a poeira incomodava demais. E até valorizou mais as nossas casas. Foi uma mudança muito boa para todos nós”, avaliou.

Com o pacote de obras já entregues e os novos investimentos anunciados, Ribeirópolis avança em mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida. A moradora Lucimeire de Jesus resumiu o sentimento de muitos habitantes da cidade ao ver a continuidade das obras. “A gente já estava muito satisfeito com tudo o que foi feito, tanto na cidade quanto nos povoados. Mas confesso que fiquei surpresa e muito feliz com mais esse anúncio de pavimentação asfáltica e granítica. Ribeirópolis está mudando para melhor, e nós, moradores, só temos a agradecer”, ressaltou.

Foto: Ascom/Sedurbi