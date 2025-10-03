GOVERNO DE SERGIPE ANUNCIA NOVOS INVESTIMENTOS PARA IMPULSIONAR O TURISMO NÁUTICO EM ESTÂNCIA

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e a Prefeitura de Estância, promoveram nesta quinta-feira, 2, o ato de assinatura de convênio no valor de R$ 87.540,00 para a instalação de um píer flutuante no Porto N’angola, povoado Porto do Mato, em Estância.

Durante a solenidade, em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), também foi anunciado o investimento de R$ 2 milhões, fruto de recursos destinados pelo senador Laércio Oliveira, para a reestruturação do atracadouro turístico e do espaço de apoio do local.

De acordo com secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a iniciativa representa um passo importante para fomentar ainda mais o turismo da região ao enaltecer as belezas naturais, movimentar a economia e gerar novas oportunidades de renda e emprego. Com isso, fortalece o turismo náutico e pesqueiro por meio de uma rota alternativa, sustentável e atrativa, em um compromisso da gestão do governador Fábio Mitidieri. “A estrutura no Porto N’angola vai ampliar o acesso a passeios, fomentar a economia e consolidar o litoral sul como referência para quem busca experiências únicas em contato com a natureza. Sem dúvida, esses investimentos são fundamentais e demonstram o olhar estratégico do Governo do Estado para o turismo náutico em Sergipe”, considerou.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, representando o governador Fábio Mitidieri, esteve presente no ato de assinatura. Ela ressaltou a importância da união entre os entes públicos, destacando que o projeto é resultado da integração entre o governo estadual e a Prefeitura de Estância.

“Essa parceria possibilita levar melhorias concretas ao turismo e à população, transformando o potencial natural da região em oportunidade de crescimento. Os investimentos anunciados vão proporcionar mais segurança e conforto no embarque e desembarque de turistas e moradores, ampliando o acesso a passeios pelo litoral sul e destinos próximos, como a Ilha da Sogra, Praia do Saco, Terra Caída e Mangue Seco, na Bahia. A iniciativa consolida Estância como destino de referência”, exaltou Daniela.

O diretor-presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, também apontou a relevância da iniciativa para o fortalecimento do turismo náutico em Sergipe. “Com o apoio do Governo do Estado, estamos fortalecendo a infraestrutura turística de Estância e valorizando o potencial do nosso litoral sul, especialmente na Praia do Saco e no Porto do Mato. A implantação de atracadouros é fundamental para impulsionar o turismo náutico. E, em parceria com a Setur e a Prefeitura de Estância, seguimos no rumo certo para garantir cada vez mais desenvolvimento para a região”, enfatiza.

Para o senador Laércio Oliveira, Estância e todo o litoral sul têm um dos maiores potenciais turísticos de Sergipe. Assim, o aporte de R$ 2 milhões para reestruturação do atracadouro turístico e do espaço de apoio do local, por meio de emenda parlamentar, representa apenas o início de um processo que precisa ser contínuo. “Essa conquista só é possível graças à união da Setur, da Emsetur, da Prefeitura de Estância e do Legislativo por meio do nosso mandato no Senado. Nós do Congresso canalizamos recursos e formamos uma parceria que garanta a Estância voltar ao destaque que merece”, destacou.

O prefeito de Estância, André Graça, salientou o impacto da iniciativa para a população. Segundo ele, isso representa um momento histórico para Estância, um sonho antigo da população com a ordem de serviço do píer, que vai melhorar a saída e a chegada das embarcações, além de fortalecer o turismo do município e de Sergipe.

“Esse espaço é fundamental por ser ponto de embarque para passeios que revelam nossas belezas naturais, como a Ponta do Saco, Terra Caída e os manguezais. Além disso, recebemos com muita alegria o anúncio do senador Laércio Oliveira de um investimento de R$ 2 milhões para modernizar toda a área do atracadouro, com restaurante, estacionamento e infraestrutura, que vão transformar o local em uma parada obrigatória para visitantes. É um marco para o turismo da nossa cidade e um reconhecimento do trabalho conjunto com o Governo do Estado”, argumenta.

Já o secretário de Turismo de Estância, Allan Alberto Oliveira, ressaltou os benefícios diretos para o município: “Será mais uma oportunidade, mais um atrativo para os passeios náuticos e para a criação de novos roteiros, impulsionando ainda mais a economia local e agregando valor ao turismo sergipano”.

Presenças

O ato de assinatura contou, ainda, com as presenças de vereadores; do representante dos Lancheiros do Porto N’angola, Leonardo Costa; e de lideranças comunitárias e moradores do povoado Porto do Mato, que celebraram a conquista para a região.

Foto: Max Carlos/Setur