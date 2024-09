Governo de Sergipe anuncia o lançamento do Bolsa Atleta Estadual

Com investimento inicial de R$ 1.8 milhão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), prepara o lançamento do Bolsa Atleta Estadual, que tem como objetivo apoiar financeiramente atletas de diversas modalidades desportivas, ajudando-os a desenvolver as carreiras e a competir em alto nível. O lançamento oficial acontecerá na próxima quinta-feira, 12, a partir das 18h30, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. O Bolsa Atleta Estadual promete ser uma plataforma de desenvolvimento para novos talentos e suporte para quem almeja chegar mais longe nas modalidades.

A campeã olímpica de vôlei de praia, a sergipana Duda Lisboa, destacou a importância das bolsas que ganhou ao londo da trajetória como atleta. Segundo ela, o apoio foi essencial nos primeiros passos da carreira, proporcionando a estrutura para que se dedicasse ao esporte e alcançasse os objetivos. “Os incentivos que recebi na carreira me deram condições de treinar e competir com qualidade, sem precisar me preocupar tanto com os custos. Foi um divisor de águas na minha vida como atleta”, comenta Lisboa, que em agosto passado conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, com a sua dupla, Ana Patrícia.

Com a criação do Bolsa Atleta Estadual, Duda acredita que novos talentos seguirão o mesmo caminho. “O Bolsa Atleta Estadual será fundamental para a formação de novos atletas, oferecendo as condições necessárias para que mais sergipanos possam brilhar no cenário nacional e internacional. Esse apoio transformará vidas, assim como fez com a minha”, conclui a campeã.

Sarah Marques, ex-atleta da seleção brasileira de natação, recorda o incentivo que recebeu no início da carreira. “Naquela altura, competir em alto rendimento significava uma série de desafios financeiros, desde os custos com viagens até ao equipamento. Os incentivos que recebi foram importantes na minha estabilidade financeira, que precisava para focar nos treinos e alcançar os meus objetivos, culminando na minha participação em competições internacionais”, recorda.

O paratleta de atletismo Tarcísio Alves Nunes Barboza, que já é contemplado pela Bolsa Atleta Federal, expressou a gratidão e salientou a importância de programas como o lançamento do Bolsa Atleta Estadual para os atletas sergipanos. “O apoio financeiro é essencial para nós, especialmente no esporte paralímpico, onde os custos com equipamentos e viagens são ainda mais elevados. A bolsa federal já me permite competir em alto nível, e, agora, com o programa estadual, mais atletas terão a oportunidade de se dedicar exclusivamente ao esporte. Isso faz toda a diferença na nossa performance e nos resultados”, destaca Tarcísio, que representa o país em competições fora do estado.

Expectativas

O Bolsa Atleta Estadual visa ampliar o alcance, beneficiando um número ainda maior de atletas de diversas modalidades, desde iniciantes até aqueles que já competem em nível internacional. O apoio financeiro proporcionado pelo programa será fundamental para que jovens talentos consigam dedicar-se plenamente aos treinos e competições, superando as barreiras financeiras, que dificultam muitas vezes o desenvolvimento de carreiras desportivas.

A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou que o programa é um compromisso com o futuro do esporte local. “Queremos que o Bolsa Atleta Estadual seja um trampolim para que os nossos atletas alcancem os seus sonhos e levem o nome do estado aos pódios nacionais e internacionais”, deseja a secretária.

Sobre o Bolsa Atleta Estadual

O programa será dividido em categorias, de acordo com o nível de competição e os resultados dos atletas. Entre os beneficiários, estarão jovens promessas do esporte e atletas de renome, que já representam o estado em competições de grande escala. O apoio financeiro será destinado a cobrir despesas com treinos, alimentação, transporte e participação em competições.

“O valor investido é um reflexo do compromisso do Estado com o desenvolvimento desportivo. Este montante, de R$ 1.8 milhão, é superior ao que muitos estados maiores destinam aos seus programas de incentivo ao esporte. Isso demonstra o quanto valorizamos os nossos atletas e acreditamos no potencial das nossas promessas desportivas”, completa a secretária, reforçando aos planos do estado em formar campeões.

Foto: Divulgação/Gaspar Nóbrega/COB