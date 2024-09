Governo de Sergipe apoia realização do ‘Moda Mix’ em Itabaianinha

Até domingo, 1º de setembro, o endereço da moda em Sergipe é a cidade de Itabaianinha, município distante 118 km de Aracaju. O ‘Moda Mix – Fashion Meeting’, maior evento de moda do estado, começou sua nona edição nesta sexta, e vai reunir mais de 80 marcas no polo de moda na capital sergipana da moda. A programação distribuída nos três dias do evento conta com desfiles, apresentações musicais e culturais e participação de marcas locais que lançarão suas coleções primavera-verão 2025.

De acordo com a produtora do Moda Mix, Karinne Sá, é aguardado um público diverso, que vai desde pessoas que já trabalham no segmento, fornecedores, entusiastas, consumidores de tendências e tudo o que se refere à moda e de marcas sergipanas. “O evento conta com uma apresentação de desfiles. Então, o visitante vai, de antemão, dentro desse evento, ter essa imersão de tendências. Vai ser um evento multifacetas, um evento plural. Por isso, esse evento conta com o nome Fashion Meeting, que é o encontro da moda. Um encontro em várias vertentes. Um encontro de segmentos, um encontro de pessoas de áreas diversas, um encontro de fornecedores, pessoas que criam moda dentro do Estado. Será um evento surreal e bem diferenciado”, informa Karinne.

O Moda Mix é um grande encontro de fornecedores, apoiadores e instituições, que fortalecem o comércio local e a fomentam a distribuição de confecções em todos os segmentos da moda: Fitness, Moda Praia, Moda Feminina e Masculina, Infantil, Moda Íntima, Plus Size, entre outros. O secretário de estado do Trabalho, Jorge Teles, destaca o Moda Mix como espaço com mais de 80 marcas locais, de fábricas situadas em Itabaianinha, promovendo produtos, realizando desfiles de moda, com total apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria do Trabalho.

“É uma política de Estado o fortalecimento do cinturão de confecções, que gera empregos em toda a região que envolve Itabaianinha e Tobias Barreto. Nós estamos atuando com qualificações profissionalizantes, já entregamos mais de 450 certificados de qualificações realizadas em parceria com Senai e com Senac, na área de moda, modelagem, corte e costura, pessoas que já estão sendo absorvidas por essas fábricas da região. E vem muito mais novidade por aí, o governo está apoiando esse grande movimento e fortalecendo toda essa cadeia que tem uma importância singular para a economia do Estado de Sergipe”, ressalta o secretário.

Atualmente, a cidade de Itabaianinha possui um polo ao ar livre, um centro de confecções com mais de 80 lojas de fábrica, oferecendo uma ampla variedade de estilos e produtos de moda.

Foto: João Vitor Lobo