GOVERNO DE SERGIPE APRESENTA PROJETO CONECTA-SE NA CÂMARA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA FECOMÉRCIO-SE

O Conecta-SE foi destaque, nesta quinta-feira, 3, na Câmara de Tecnologia e Inovação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), em apresentação realizada pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan). Durante reunião da Câmara de Tecnologia e Inovação da federação, o secretário da Seplan, Julio Filgueira, e o subsecretário de Transformação Digital e Inovação, Walter Andrade, apresentaram informações relativas ao projeto de aceleração digital eficiente do Governo de Sergipe, o Conecta-SE.

No encontro, o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, enfatizou a importância do diálogo, tendo em vista que, embora trate de uma infraestrutura tecnológica pública, o Conecta-SE alcançará todos os arranjos produtivos, todos os municípios e a sociedade em geral. “É preciso que a gente considere não apenas as demandas já conhecidas dessas organizações, desses arranjos produtivos, mas, também, que a gente defina estratégias comuns. Este diálogo é extremamente importante porque a infraestrutura privada de tecnologia já instalada no estado é relevante, ela tem que ser considerada na nossa estratégia de criação de uma infraestrutura pública de dados”, pontuou.

As câmaras empresariais da Fecomércio-SE são fundamentais como espaços de debate e colaboração para o desenvolvimento de cada segmento e suas reuniões ocorrem regularmente com objetivo de compartilhar informações e trocar experiências como foco na divulgação de ações realizadas, seja pelo poder público ou privado.

Na ocasião, o público conheceu os principais dados sobre o Conecta-SE, seu escopo de atuação, objetivos, componentes e produtos, assim como a alocação dos investimentos, realizados mediante contratação de crédito junto ao Banco Mundial. “A Fecomércio nos convidou para que a gente apresentasse o status do Conecta-SE, com o objetivo de fazer uma nova aproximação com o ecossistema local de inovação presente na audiência, visto a proximidade da assinatura do contrato”, explicou o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

Para o o coordenador da Câmara de Tecnologia e Inovação da Fecomércio, Roger Barros, é um projeto que pode trazer grandes investimentos para o Estado. “Investimentos na parte de infraestrutura, na parte de capacitação, na parte de transformação digital, na parte de eficiência energética e sustentabilidade. Ou seja, é um novo marco na tecnologia e inovação para o estado de Sergipe. E isso vai fazer com que nosso ecossistema de inovação possa se fortalecer cada vez mais”, enfatizou.

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), vinculada à Seplan, representada pelo diretor-presidente, Bráulio Abreu, também participou da reunião. Para ele, a reunião apresenta um passo essencial para o avanço do Conecta-SE ao promover um diálogo aberto e produtivo entre as partes. “Essa troca de ideias amplia o entendimento mútuo e assegura que o projeto esteja verdadeiramente alinhado às demandas do nosso estado, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico de Sergipe”, comentou.

Sobre o projeto

O Conecta-SE é um projeto de aceleração digital do Governo do Estado, previsto para ser iniciado neste ano, por meio de operação de crédito com o Banco Mundial, com investimentos de 67 milhões de dólares. O Conecta-SE visa revolucionar a conectividade e a inclusão digital no Estado, por meio da ampliação do acesso à banda larga, da modernização de serviços públicos digitais e da melhoria da eficiência energética em edificações públicas.

O projeto integra três componentes principais, são eles: Infraestrutura Digital Resiliente, que contempla o Cinturão Digital do Estado de Sergipe, com foco em promover conectividade de alta performance em todos os prédios públicos estaduais, Datacenter e a adequação do prédio da Emgetis; Fortalecimento dos Serviços Públicos Digitais, com o Portal Único de Serviços, Observatório de Dados e Capacitações em habilidades digitais, Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e eficiência energética; e Sistema de Energia Eficiente e Distribuído, que integra as diretrizes estratégicas e medidas de eficiência energética e a instalação de instrumentos de geração energética verde.

Foto: Robert Silva/Seplan