GOVERNO DE SERGIPE APRESENTARÁ OS ESTUDOS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE ENTRE ARACAJU E BARRA

Na próxima terça-feira (11), às 15h, será realizada a apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe e seus acessos, conectando os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. O evento, promovido pelo Governo do Estado, acontece no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), na capital, será aberto a órgãos competentes e à sociedade civil.

Os estudos estão sendo conduzidos pelo consórcio formado pelas empresas MPB Saneamento LTDA, Única Consultores de Engenharia Ltda e Beck de Souza Engenharia LTDA. A coordenação da obra ficará a cargo do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

O EVTEA tem como objetivo avaliar os benefícios sociais e econômicos decorrentes do empreendimento, bem como identificar os impactos ambientais envolvidos. De acordo com os resultados preliminares do estudo, os benefícios estimados superam os custos previstos para a execução da obra, consolidando a viabilidade do projeto. Esta etapa representa mais um passo importante e necessário para a implantação da nova ponte. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) e a elaboração do anteprojeto já estão em andamento.

“A gestão do governador Fábio Mitidieri reforça o compromisso com a participação popular, garantindo que a execução da obra seja baseada em um debate amplo e na escuta dos diversos setores da sociedade. Esse processo, além de ser um requisito legal, assegura maior transparência e legitimidade ao empreendimento”, diz o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

A construção da nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros é considerada estratégica para o desenvolvimento do estado. O projeto visa promover a integração entre os municípios, aliviar o trânsito na região, estimular o crescimento econômico e facilitar o acesso da população a serviços essenciais.

