GOVERNO DE SERGIPE APROVA INCENTIVOS DO PSDI EM SETEMBRO PARA INSTALAÇÃO DE SEIS NOVAS INDÚSTRIAS

O Governo de Sergipe aprovou, no mês de setembro, a concessão de incentivos fiscais e locacionais do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) para a instalação de mais seis indústrias nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Nossa Senhora Aparecida. Juntas, as empresas preveem investir mais de R$ 13 milhões e gerar 195 novos postos de trabalho. Os empreendimentos têm 12 meses para instalação, com prorrogação, se necessário. Caso não se instalem, os incentivos podem ser revogados.

Publicadas no Diário Oficial de Sergipe nesta segunda-feira, 7, as concessões dos incentivos foram aprovadas durante a oitava reunião deste ano do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Além das seis empresas aprovadas no PSDI, uma indústria que já era contemplada recebeu extensão de incentivo e uma empresa teve o incentivo revogado por inatividade.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia e presidente do CDI em exercício, Valmor Barbosa, ressaltou a importância do colegiado para a avaliação dos projetos das empresas e aprovação dos benefícios estaduais. “O desenvolvimento da política industrial é essencial para atrair novos empreendimentos e gerar mais emprego e renda em todo o estado. Esse conselho desempenha um papel crucial tanto para o empresário que está chegando ao estado pela primeira vez quanto para aqueles que buscam expandir seus negócios”.

Nossa Senhora Aparecida

Com a maior prospecção de empregos entre as empresas aprovadas, a calçadista Di Valentini foi contemplada com dois incentivos do PSDI: o fiscal e o locacional, na modalidade permissão remunerada para uso de galpão, que pertence à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e possui mais de dez mil metros quadrados. A empresa prevê investir R$ 4.247.519,59 na implantação da fábrica em Nossa Senhora Aparecida. A Di Valentini sinalizou ainda a previsão de expansão das operações para instalação de outra unidade, no município de Carira.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, ressaltou os empregos a serem gerados e o trabalho realizado pelo Governo do Estado para atrair a instalação da calçadista. “A implantação da Di Valentini é um processo muito importante da gestão Fábio Mitidieri, com a previsão de gerar 112 empregos para a região. A empresa se instalará em Nossa Senhora Aparecida e já projeta a expansão das suas operações para o galpão reformado pela Codise em Carira”, colocou.

Nossa Senhora do Socorro

Um dos maiores distritos industriais de Sergipe, o de Nossa Senhora do Socorro, deve receber a fábrica de sorvetes e gelados Gosto de Fruta, aprovada para receber os benefícios fiscal e locacional, na modalidade venda de uma área com 1.330 metros quadrados. A previsão da empresa é investir R$ 3.989.180 na implantação da indústria, que deve gerar 21 empregos diretos.

Outra empresa que recebeu apoio fiscal e deve se instalar no mesmo distrito é a RCM Labs Indústria Química, do ramo de fabricação de produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. O investimento previsto é de R$ 700 mil, com perspectiva de gerar cinco empregos diretos.

O município deve ainda abrigar a empresa ABM Hospitalar, que recebeu apoio locacional, através da venda de uma área com 1.105 metros quadrados. A implantação da fábrica de medicamentos prevê o investimento de R$1.349.611 e geração de 32 empregos diretos.

Itabaiana

Já para o Núcleo Industrial de Itabaiana, a JC Sacolas recebeu a aprovação dos apoios fiscal e locacional, por meio de anuência para transferência de imóvel, que havia sido adquirido pela empresa JC Plast, também através do PSDI. A área conta com 1.394 metros quadrados. A nova empresa estima investir R$ 1.847.498 para implantar a fábrica de embalagens plásticas e gerar 15 empregos diretos.

Também em Itabaiana, a empresa de fabricação de conservas de frutas Castanhas Artesanais Itabaiana foi aprovada para usufruir do benefício fiscal. A previsão da empresa é investir R$ 1.248.066 na implantação da indústria e gerar dez empregos diretos.

Outras deliberações

O CDI aprovou, ainda, a extensão do apoio fiscal para a Mosaic Potássio Mineração para a aquisição interna de gás natural. Implantada e em funcionamento no município de Rosário do Catete, a empresa de extração de minerais para fabricação de adubos e fertilizantes recebe o incentivo fiscal do PSDI desde setembro de 2021.

Por fim, o CDI aprovou melhorias nas condições de pagamento para o apoio locacional na modalidade de venda de áreas e galpões, com ampliação das opções de parcelamento, podendo chegar até 60 meses, e aumento de desconto em até 20% no caso de vendas à vista.

Foto: Arthuro Paganini