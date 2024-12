Governo de Sergipe assina expansão do Prato do Povo nesta terça

Com mais de 800 mil refeições distribuídas, o Programa Prato do Povo é mais uma das políticas públicas de sucesso do Governo de Sergipe que garante a segurança alimentar e nutricional da população. Para fortalecer esse compromisso de gestão, o governador Fábio Mitidieri e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, irão assinar nesta terça-feira, 3, a amplição do programa para mais oito municípios. O ato acontecerá no auditório da sede da Seasic, a partir das 13h30.

A medida vem para que mais municípios possam aderir ao programa. Neste momento, serão contempladas as cidades de Amparo do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes, Cedro de São João, Divina Pastora, Riachuelo, Rosário do Catete, Brejo Grande e Pirambu. A seleção dos municípios participantes se baseia nos maiores percentuais de pobreza registrados no Cadastro Único (CadÚnico), em um recorte populacional de 10 mil habitantes.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, pontuou que o Prato do Povo é uma importante política pública que consolida o acesso a uma alimentação adequada, atendendo às necessidades nutricionais das pessoas. “A expansão do Prato do Povo visa mitigar a insegurança alimentar em municípios menores, promovendo inclusão e suporte nutricional à população vulnerável em áreas de menor densidade demográfica”, declarou.

Sobre o programa

O Programa Prato do Povo foi implementado por meio da Lei Estadual 9.228/2023 e começou a ser executado em 2024, com um investimento de mais de R$ 22 milhões provenientes de recursos do Estado, emendas parlamentares e parceria dos municípios.

Como política pública estadual, o Prato do Povo é executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), e garante 4,2 mil refeições diárias e balanceadas nutritivamente para a população em vulnerabilidade social.

Foto: Ascom Seasic