GOVERNO DE SERGIPE ASSINA PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA NO MIRANTE DA COLINA DO SANTO ANTÔNIO

O Governo do Estado tem investido no turismo para movimentar a economia e fortalecer a cultura e as tradições locais, planejamento que inclui o estímulo ao turismo religioso em Sergipe. Pensando nisso, o governador Fábio Mitidieri assinou nesta sexta-feira, 16, um projeto de intervenção urbana no mirante da Colina do Santo Antônio.

O projeto consiste em instalar uma escultura de concreto de Santo Antônio na praça da localizada na colina, realizada pelo artista plástico Gilvan Donato. Trata-se de um dos projetos estratégicos do Programa Viva Sergipe do Governo do Estado, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Na cerimônia de assinatura, Fábio Mitidieri lembrou que o espaço é um local histórico e estratégico para estimular o turismo religioso. “Aqui é onde Aracaju nasceu. Iremos construir um mirante com uma imagem de Santo Antônio de 12 metros. Um espaço que, além de embelezar nossa capital, irá atrair muitos turistas e fiéis”, analisou.

A intervenção artística será um complemento à paisagem urbana e histórica do local. De acordo com o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, a instalação da escultura tem potencial para ampliar as possibilidades de interação e de frequência de público no espaço e fomentar o turismo interno e externo.

Financiada pelo BNDES, a obra faz parte dos 15 projetos estratégicos para todo o estado voltados para a cultura e o turismo. “E essa intervenção na Colina do Santa Antônio, com a implantação de uma escultura de 12 metros, é o primeiro projeto”, explicou Ezio Déda.

O arcebispo da capital sergipana, Dom Josafá Menezes da Silva, chamou a atenção para o potencial de valorização do local e da religião da obra. “Esperamos que possa atrair mais pessoas para a Igreja de Santo Antônio, e que possam também compreender quem foi Santo Antônio, que está na origem aqui da cidade de Aracaju”, disse.

Segundo o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a criação do Largo do Santo Antônio num lugar histórico será um marco. “Aqui temos uma visão panorâmica da nossa cidade. Essa obra irá alavancar ainda mais esse ponto turístico e trazer o turismo religioso para nossa capital”, disse.

Também presente na solenidade, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama do estado, Érica Mitidieri, afirmou que esse é mais um passo importante para o avanço do turismo religioso no estado. “É muito positivo, tanto para os sergipanos quanto para os turistas que nos visitam”, destacou.

Foto: Arthur Soares