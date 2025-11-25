Malhador: Governo de Sergipe autoriza construção de ginásio esportivo

O governador Fábio Mitidieri assinou nesta segunda-feira, 24, ao lado do prefeito de Malhador, Assisinho, no Palácio dos Despachos, a ordem de serviço para a construção do Ginásio de Esportes do município de Malhador, no agreste sergipano. O investimento previsto é de R$ 5 milhões.

A nova estrutura esportiva deverá atender à comunidade local, oferecendo um espaço moderno para atividades físicas, eventos esportivos e culturais. A obra representa mais um compromisso da administração estadual com o desenvolvimento social e a promoção da prática esportiva nos municípios do interior.

Para Mitidieri, investir em esporte é investir em qualidade de vida, cidadania e no futuro dos jovens da cidade. “Amanhã é o aniversário de Malhador e a gente anuncia esse presente tão aguardado. O ginásio de Malhador é um compromisso que eu assumi com o prefeito Assisinho e que estamos concretizando”, afirmou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, informou que a obra do ginásio deve ter duração de aproximadamente um ano. “Mais uma vez a gestão do governador Fábio Mitidieri cumpre com o compromisso assumido. E, agora, vamos executar essa obra aguardada pela população de Malhador”, explicou o gestor da Sedurbi.

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o conjunto de obras do Estado em Malhador reafirma o compromisso do Governo de Sergipe de levar mais infraestrutura e bem-estar para os municípios sergipanos. “É mais uma obra do programa Acelera Sergipe, de um governo que tem transformado vidas também em Malhador, com diversas obras”, ressalta.

Já o prefeito Assisinho destacou que a obra do ginásio é um sonho antigo da população de Malhador. “Só temos a agradecer ao governador por todo o compromisso que tem tido com Malhador. Essa é uma obra muito esperada pelos desportistas do nosso município. O governador Fábio Mitidieri tem a assinatura das maiores obras de Malhador e quem ganha com isso é o nosso povo”, pontuou.

Parque da Lagoa de Malhador

Na ocasião, a equipe do programa Projetar-SE, ação do Governo de Sergipe coordenada pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) com foco no desenvolvimento dos municípios sergipanos, apresentou a primeira etapa, do total de duas, do projeto do Parque da Lagoa. “Vai ser a orla de Malhador. A primeira etapa do projeto foi concluída, a equipe do Projetar-SE vai encaminhar para a Sedurbi revisar e licitar para que no primeiro semestre do próximo ano possamos também dar a remodelação de serviço”, destacou Fábio Mitidieri.

As obras reforçam a continuidade de ações de infraestrutura no município. Recentemente, o Governo do Estado concluiu obras de pavimentação granítica em Malhador, cobrindo cerca de 25.000 metros quadrados (m²) de ruas da cidade, a partir de um investimento de R$ 3,74 milhões.

Foto: Reinaldo Moura