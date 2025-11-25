Governo de Sergipe autoriza obra da Casa de Passagem da Rua Maranhão

O Governo de Sergipe assinou, nesta segunda-feira, 24, a ordem de serviço para a reforma da Casa de Passagem localizada na Rua Maranhão, em Aracaju. O equipamento, que integra a rede de acolhimento da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), será totalmente revitalizado por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e com a empresa vencedora do processo licitatório, responsável pela execução da obra.

A intervenção prevê melhorias estruturais completas, incluindo revisão de instalações, modernização dos ambientes de atendimento, adequação dos dormitórios, acessibilidade, espaços de convivência e melhorias estruturais, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para as pessoas em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social que passam pelo serviço.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, ressaltou que a reforma simboliza o compromisso do Governo do Estado com o cuidado integral. “A Casa de Passagem da Rua Maranhão é um espaço que acolhe histórias de dor, superação e recomeço. Reformar esse equipamento é afirmar, na prática, que nosso governo olha para quem está na ponta e garante dignidade de verdade. Essa obra é o reflexo do nosso trabalho e do compromisso em proteger vidas”, afirmou.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, destacou a importância da parceria e da condução técnica da obra. “Nosso papel é assegurar que cada reforma seja executada com qualidade, segurança e transparência. A partir da assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora da licitação assume a responsabilidade pela obra, e a Sedurbi acompanhará todas as etapas para garantir que a Casa de Passagem da Rua Maranhão seja entregue com a estrutura que o serviço exige”, ressaltou.

Com a ordem autorizada, a obra entra, agora, na fase de mobilização e início imediato, com acompanhamento conjunto entre Seasic, Sedurbi e a empresa executora.

Foto: Ascom Seasic