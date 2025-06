GOVERNO DE SERGIPE AVANÇA COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO QUE LIGARÁ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE A PINHÃO

O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), deu mais um passo significativo no plano de desenvolvimento da malha viária estadual com o lançamento do edital para a implantação e pavimentação do Acesso 066, que ligará o município de Pedra Mole ao entroncamento da rodovia SE-179, no município de Pinhão. Orçada em R$ 23.513.825,31, a via terá uma extensão aproximada de 6,30 quilômetros e promete transformar a realidade logística e social da região.

De acordo com o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, o prazo de execução previsto é de 270 dias, possibilitando que a população usufrua de uma infraestrutura rodoviária moderna e segura em breve. “A pavimentação do Acesso 066 não apenas facilitará o escoamento da produção local e o deslocamento de pessoas entre os municípios, mas também impulsionará o desenvolvimento econômico e social dos mesmos. A melhoria da infraestrutura viária tende a atrair novos investimentos, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo maior fluidez no tráfego e redução nos tempos de viagem”, destacou.

Em fase de análise de propostas, a abertura da licitação para a importante obra ocorreu no dia 15 de maio deste ano. A expectativa é que, após a conclusão desta etapa, seja definida a empresa responsável pela execução do projeto.

Vale ressaltar que o DER/SE irá fiscalizar rigorosamente todas as etapas da obra, desde a seleção da proposta vencedora até a entrega final, garantindo que o projeto atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança. A população sergipana aguarda com expectativa o início e a conclusão desta obra que promete ser um marco para a infraestrutura rodoviária do estado.

Foto: Marcos Rodrigues