GOVERNO DE SE AVANÇA EM INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE ESCOLAR E AMPLIA ACESSO DOS ESTUDANTES ÀS ESCOLAS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segue avançando na modernização da infraestrutura educacional e, por consequência, na melhoria do transporte escolar. Entre os anos de 2023 e 2025, a gestão estadual investiu mais de R$ 200 milhões no transporte escolar, contemplando contratos de serviços, recargas de Passe Escolar e a implantação de sistemas de monitoramento e controle, como o Transcolar-SE.

A atualização da frota escolar representa um investimento estratégico para ampliar o acesso e garantir a permanência dos estudantes na escola, oferecendo deslocamentos mais seguros e eficientes. A iniciativa reforça, ainda, o compromisso do Estado em proporcionar condições dignas de aprendizagem e fortalecer as políticas públicas de educação em todas as regiões de Sergipe.

Atualmente, a rede estadual conta com 527 veículos destinados ao transporte escolar, distribuídos conforme a demanda de estudantes. Do total, são 374 ônibus, 118 vans e 35 micro-ônibus que garantem o deslocamento diário de milhares de alunos. Os veículos atendem às nove Diretorias Regionais de Educação (DREs), além da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), alcançando áreas urbanas, rurais e de difícil acesso.

O transporte escolar opera em 1.161 rotas, planejadas com base na localização dos estudantes e na distância até as escolas. As rotas passam por revisões contínuas, visando otimizar tempo e recursos públicos, aumentar a segurança e garantir conforto aos alunos em todos os trajetos.

A gestão e fiscalização do serviço são realizadas pelo Serviço de Transporte Escolar (Setran) da Seed, que atua de forma integrada em diversas frentes: visitas mensais às escolas, vistorias mecânicas e documentais dos veículos, monitoramento por GPS, atualização de contratos, tudo isso alinhado à Política Nacional do Transporte Escolar e as diretrizes que normatizam o sistema. Essa atuação contínua garante transparência, qualidade e eficiência ao transporte escolar da rede pública.

A diretora do Setran, Sandra Ribeiro, destaca que o transporte escolar é uma política pública essencial para a garantia do acesso e permanência dos estudantes na escola. “O fortalecimento contínuo das ações de investimento, fiscalização e planejamento é fundamental para assegurar a eficiência e a segurança do serviço ofertado à comunidade estudantil da rede estadual de ensino”, frisa.

A rede estadual de ensino conta, ainda, com programas que fortalecem o transporte escolar em Sergipe. Entre eles, o Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE), uma parceria entre o Estado e os municípios para garantir o deslocamento dos estudantes das redes estadual e municipal, e o Sistema Transcolar Rural, voltado ao monitoramento e à segurança do acesso dos alunos às escolas, assegurando deslocamentos regulares e seguros.

Para a diretora da DRE 5, que abrange o Médio Sertão sergipano, Elaine Tomé, a atualização do sistema de transporte representa um passo importante para a melhoria da qualidade da educação e para a promoção da equidade. “Mais do que modernizar os veículos, representa um investimento direto na dignidade e no bem-estar dos alunos, assegurando deslocamentos mais confortáveis, seguros e pontuais. Enquanto diretora regional, acredito que essa conquista reafirma o nosso compromisso com uma educação de qualidade e com a valorização de cada estudante sergipano. Quando o transporte escolar funciona bem, a aprendizagem acontece de forma mais justa e o futuro se torna mais promissor”, expressa.

Segundo a diretora do Colégio Estadual Prof. Francisco Portugal, em Aracaju, Marise Rabelo, os ônibus escolares têm sido fundamentais para garantir a presença dos alunos às aulas, enquanto o prédio original passa por reformas. “Os ônibus são uma salvação. Sem eles, iríamos perder, não só alunos, mas, também, professores, e isso gera um problema sério. Hoje, graças ao transporte, conseguimos aumentar o número de alunos na nossa escola para quase 600”, pontua.

