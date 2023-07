Governo de Sergipe beneficia quase 3 mil trabalhadores com Programa Mão Amiga Cana para mitigar efeitos da entressafra

Para mitigar os efeitos do desemprego sazonal que atinge trabalhadores do corte da cana-de-açúcar, em decorrência do período da entressafra do cultivo, o Governo de Sergipe iniciou o pagamento do programa Mão Amiga Cana 2023, nesta sexta-feira, 30. Como apontam dados divulgados pelo Observatório de Sergipe, o mês de maio demonstrou queda de empregos, relacionada diretamente com o início da entressafra da cana.

Como política do Governo do Estado para atender esses trabalhadores, executado por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), o Programa Mão Amiga Cana beneficia 2.916 trabalhadores rurais neste ano, de 24 municípios sergipanos, que recebem o total de R$ 1.000, divididos em quatro parcelas, durante os meses de maio, junho, julho e agosto – correspondente aos meses da entressafra.

O membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Areia Branca, Gilmar Marcolino dos Santos destaca a importância do programa. “É um benefício que faz diferença no dia a dia e na manutenção da família desse profissional no período em que ficou desempregado. Além disso, é, principalmente, uma ajuda para a economia do município do estado, por consequência”, defendeu Gilmar.

O coordenador do Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, aponta que todos os anos há um pico de crescimento em setembro, mês subsequente ao fim da entressafra do cultivo, quando os trabalhadores retornam ao trabalho e os postos de emprego voltam a crescer. “Essas movimentações sazonais decorrentes da cana-de-açúcar em nosso estado são normais. Então, temos uma queda natural quando começa a entressafra. E, por sua vez, esses profissionais são recontratados quando acaba esse período. Geralmente, na sequência mensal observada em anos anteriores, temos um pico de crescimento dos postos de trabalho em setembro, por vezes até começando em agosto, e indo até outubro”, explica.

Ciro Brasil destaca ainda que, além do setor do corte da cana-de-açúcar, o setor industrial também é atingido pela entressafra da cana e, por consequência, com queda nos postos de trabalho. “Esse desemprego sazonal não atinge apenas cortadores de cana, mas também trabalhadores do segmento industrial, nas fábricas de açúcar e álcool, que são diretamente impactadas pela entressafra do cultivo”, completa Ciro.

Dados do Observatório

Os dados divulgados na última sexta-feira, 30, pelo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, comprovam que, dos cinco setores observados, a agropecuária e a indústria são exatamente os que puxam a queda no saldo de empregos, pressionados pela entressafra da cana-de-açúcar.

Três setores criaram postos em maio: serviços (795 vagas), comércio (82) e construção (54), totalizando 931 postos. Em contraposição, os setores que tiveram perda foram agropecuária (-1.027) e indústria (-76), somando uma perda de 1.103. No saldo de maio, portanto, Sergipe encerrou o mês com saldo negativo de 172 postos de trabalho.

Confira os dados aqui: https://observatorio.se.gov.br/caged-com-forte-peso-das-perdas-sazonais-da-entressafra-da-cana-sergipe-fechou-172-empregos-formais-em-maio/

Foto: Edinah Mary/Arquivo Secom