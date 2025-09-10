GOVERNO DE SERGIPE BUSCA A CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL COM ANÁLISE TÉCNICA NAS PRAIAS DO ESTADO

O Bandeira Azul é um selo internacional, concedido pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), que reconhece praias e marinas que atendem a exigentes critérios de qualidade ambiental, segurança, infraestrutura e educação ambiental

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), coordena iniciativa em busca da certificação internacional Bandeira Azul, recebendo a equipe técnica do programa no estado, responsável por avaliar padrões de qualidade ambiental, segurança e gestão costeira. A agenda, que atende ao plano de governo estadual voltado à sustentabilidade e à valorização da zona costeira, teve início na terça-feira, 9, e segue até esta quinta-feira, 11, com inspeções em praias como Mosqueiro, Refúgio, Aruana, Atalaia, Pirambu, Pacatuba, Praia do Viral, Croa do Goré e Ilha Mem de Sá.

O Bandeira Azul é um selo internacional, concedido pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), que reconhece praias e marinas que atendem a exigentes critérios de qualidade ambiental, segurança, infraestrutura e educação ambiental. O selo é conferido a localidades que cumprem um total de 38 critérios, constituindo uma das premiações internacionais mais reconhecidas no âmbito da sustentabilidade, presente em 51 países.

Além da inspeção presencial nas praias sergipanas, a equipe do Programa Bandeira Azul, que visita Sergipe, vai analisar documentos técnicos, relatórios de qualidade da água, planos de gestão e registros de ações educativas, etapas fundamentais para que o estado avance no processo de candidatura à certificação internacional. A comitiva das inspeções é formada pela coordenadora nacional do Bandeira Azul, Leana Bernardi, e pela coordenadora técnica do programa, Isabela Kerber, acompanhada por técnicos da Semac.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, conseguir essa certificação representa não apenas um selo, mas um compromisso contínuo com a preservação ambiental, a melhoria da governança costeira e o monitoramento anual dos indicadores avaliados. “Os benefícios de sermos reconhecidos pelo programa são amplos. A Bandeira Azul vai estimular a participação comunitária e ações voltadas à conservação das praias e, ainda, contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Além disso, essa certificação também amplia a visibilidade de Sergipe no cenário turístico internacional”, enfatiza.

A coordenadora nacional do Bandeira Azul, Leana Bernardi, explica que os maiores benefícios do programa se revertem para a comunidade. “Fazer parte do Bandeira Azul coloca o município numa comunidade global, que faz a atuação local de preservação do meio ambiente. Com o Bandeira Azul, a população vai ter sempre à disposição essa praia de qualidade, com todos os serviços funcionando e todo o cuidado do município na gestão dessa praia”, destaca.

Etapas

O Governo de Sergipe é o articulador do programa Bandeira Azul no Estado. Leana Bernardi explica que essa é a primeira fase do programa, em que a visita avalia o potencial de candidatura. “Quando é confirmada a viabilidade, a prefeitura dos municípios realiza uma fase piloto de adequação das praias e de reunião dos documentos para a candidatura oficial. A próxima fase é de avaliação do júri nacional, que elenca uma lista nacional de candidaturas. Esta lista, em seguida, é enviada à Fundação para Educação Ambiental (FEE) para avaliação internacional e homologação final. A última etapa é a entrega do Selo Bandeira Azul. E, para manutenção da certificação, há uma comprovação anual da manutenção dos critérios de seleção”, detalha a coordenadora nacional do Bandeira Azul.

Brasil

Segundo dados do Programa Praia Azul e do Ministério do Turismo, o Brasil é o país com o maior número de praias e marinas premiadas na América do Sul, com 48 locais certificados em seis estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Foto: Ascom Semac