Governo de Sergipe cancela a programação do Arraiá do Povo e da Vila do Forró no final de semana

O Governo de Sergipe, no intuito de garantir a segurança do público, artistas e trabalhadores, informa que a programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró prevista para este sábado e domingo, dias 14 e 15, está cancelada, em virtude da continuidade de ventos fortes no litoral de Aracaju.

A decisão atende à orientação da Defesa Civil e reforça a responsabilidade principal da gestão estadual com o cuidado com as pessoas. O estado de Sergipe segue com previsão de ventos intensos durante o final de semana e todo cuidado com a preservação de vidas se faz necessário.

Mas o público pode ficar tranquilo que na próxima terça-feira, 17, a programação da Terça do Arrocha volta com tudo ao Arraiá do Povo.

O Governo do Estado informa ainda que a programação do 17° Arrastapé do 18, no bairro 18 do Forte, neste sábado, 14, acontecerá conforme previsto, uma vez que a localidade não tem sido atingida pelos fortes ventos.