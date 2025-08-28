Governo de Sergipe começa a pagar salários dos servidores nesta quinta

O governo de Sergipe começa a pagar, nesta quinta-feira (28), os salários dos servidores públicos referentes a este mês. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações.

A quitação dos salários e benefícios será feita em duas etapas. Nesta quinta-feira (28), os aposentados e pensionistas recebem os vencimentos. Já na sexta-feira (29), o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias.

O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Fonte e foto: G/S